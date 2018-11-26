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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار:

۸ کوره غیرمجاز تهیه زغال در سبزوار کشف شد

۸ کوره غیرمجاز تهیه زغال در سبزوار کشف شد

سبزوار- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار گفت: ۸ کوره غیر مجاز تهیه زغال از چوب های درختان تاغ کشف و متخلفین تحویل مراجع قضایی شدند.

به گزارش خبرنگارمهر، عباسعلی کیانی فرد ظهر دوشنبه در گفتگو با مهر اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی سبزوار، در جنگل حارث آباد این شهرستان هنگام گشت زنی متوجه توقف خودرو پراید و ۲ نفر سرنشین آن شدند که مشغول تهیه زغال بودند .

وی افزود: افراد متخلف ۲۰ اصله درخت تاغ را قطع کرده بودند و همزمان از طریق ۶ کوره مشغول تهیه زغال بودند که ماموران بلافاصله وارد عمل شده و این کوره ها توسط ماموران تخریب و متخلفان دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سبزوار ادامه داد: همچنین ماموران یگان منابع طبیعی در بازرسی از یک منزل در روستای صالح آباد بخش مرکزی سبزوار نیز ۲ کوره کشف کردند که متخلف برای تهیه زغال ۹ اصله درخت، آن را برپا کرده بود که ماموران کوره ها را تخریب و فرد مورد نظر را تحویل مراجع قضایی دادند.

وی گفت: قاچاق چوب تاغ تهدید اصلی تاغزارهای سبزوار است که سود جویان با هدف تهیه زغال، نسبت به قطع آنها اقدام می کنند.

کد مطلب 4468354

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