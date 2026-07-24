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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

هدایی: بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی در مرز باشماق مستقر شد

هدایی: بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی در مرز باشماق مستقر شد

مریوان-دبیر کمیته درمان ستاد اربعین کردستان گفت: بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی شهید ماموستا شیخ‌الاسلام کردستان با هدف ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی در مرز باشماق مریوان مستقر شد.

بابک هدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش تردد زائران از مرز بین‌المللی باشماق مریوان، بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی شهید ماموستا محمد شیخ‌الاسلام با هدف تقویت ظرفیت‌های درمانی در این مرز مستقر شد.

وی بیان کرد: این بیمارستان سیار که به دانشگاه علوم پزشکی کردستان وابسته است، با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات تخصصی، برای ارائه خدمات سلامت‌محور و پاسخگویی به نیازهای درمانی زائران اربعین حسینی فعالیت خواهد کرد.

هدایی: بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی در مرز باشماق مستقر شد

پیش‌بینی بخش‌های مختلف درمانی

وی خاطر نشان کرد: بیمارستان سیار شهید ماموستا محمد شیخ‌الاسلام دارای بخش‌های مختلفی از جمله اورژانس پیش‌بیمارستانی، اتوبوس‌آمبولانس، آمبولانس و موتورلانس است و بخش‌های تحت نظر ویژه آقایان و بانوان، درمان سرپایی، آزمایشگاه و داروخانه را نیز در خود جای داده است.

دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کردستان تصریح کرد: همچنین اتاق عمل و اتاق سرد از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این مرکز درمانی است که با هدف ارتقای سطح خدمات و افزایش آمادگی نظام سلامت در مرز باشماق راه‌اندازی شده است.

هدایی: بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی در مرز باشماق مستقر شد

خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به زائران

هدایی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این بیمارستان سیار از روز شنبه سوم مردادماه تا پایان مراسم اربعین حسینی به صورت شبانه‌روزی فعالیت خواهد کرد.

دبیر کمیته درمان ستاد اربعین کردستان اضافه کرد: با همکاری بخش‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی کردستان با به‌کارگیری حداکثر ظرفیت‌های موجود، خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز زائران اربعین در مرز باشماق ارائه خواهد شد.

کد مطلب 6897444

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