هدایی: بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی در مرز باشماق مستقر شد

بابک هدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش تردد زائران از مرز بینالمللی باشماق مریوان، بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی شهید ماموستا محمد شیخالاسلام با هدف تقویت ظرفیتهای درمانی در این مرز مستقر شد.
وی بیان کرد: این بیمارستان سیار که به دانشگاه علوم پزشکی کردستان وابسته است، با بهرهگیری از امکانات و تجهیزات تخصصی، برای ارائه خدمات سلامتمحور و پاسخگویی به نیازهای درمانی زائران اربعین حسینی فعالیت خواهد کرد.
پیشبینی بخشهای مختلف درمانی
وی خاطر نشان کرد: بیمارستان سیار شهید ماموستا محمد شیخالاسلام دارای بخشهای مختلفی از جمله اورژانس پیشبیمارستانی، اتوبوسآمبولانس، آمبولانس و موتورلانس است و بخشهای تحت نظر ویژه آقایان و بانوان، درمان سرپایی، آزمایشگاه و داروخانه را نیز در خود جای داده است.
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کردستان تصریح کرد: همچنین اتاق عمل و اتاق سرد از دیگر بخشهای پیشبینیشده در این مرکز درمانی است که با هدف ارتقای سطح خدمات و افزایش آمادگی نظام سلامت در مرز باشماق راهاندازی شده است.
خدمترسانی شبانهروزی به زائران
هدایی اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، این بیمارستان سیار از روز شنبه سوم مردادماه تا پایان مراسم اربعین حسینی به صورت شبانهروزی فعالیت خواهد کرد.
دبیر کمیته درمان ستاد اربعین کردستان اضافه کرد: با همکاری بخشهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بهکارگیری حداکثر ظرفیتهای موجود، خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز زائران اربعین در مرز باشماق ارائه خواهد شد.
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