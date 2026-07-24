به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، وحید شالچی در گردهمایی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۷ کشور که به میزبانی دانشگاه شیراز و با حضور معاونان فرهنگی دانشگاههای استانهای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، با اشاره به اهمیت برنامهریزی فرهنگی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اظهار کرد: اتفاق مطلوب، آغاز حضوری سال تحصیلی است و همه دانشگاهها باید خود را برای این شرایط آماده کنند؛ در عین حال لازم است برای هرگونه شرایط احتمالی نیز برنامهریزی لازم صورت گیرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، یکی از مهمترین چالشهای امروز دانشگاهها را کاهش فراگیری فعالیتهای فرهنگی دانست و تصریح کرد: کاهش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی دانشگاه موضوعی است که نیازمند بازنگری جدی در سیاستها، برنامهها و شیوههای جذب دانشجویان است.
شالچی با تأکید بر اینکه جامعه دانشجویی امروز نسبت به گذشته دچار تغییراتی شده است، خاطرنشان کرد: اگر همچنان با قالبها و برنامههای گذشته حرکت کنیم، نمیتوانیم طیف گستردهتری از دانشجویان را با فعالیتهای فرهنگی همراه کنیم؛ بنابراین باید با طراحی برنامههای متنوع، خلاقانه و متناسب با نیازهای نسل جدید، زمینه مشارکت حداکثری آنان را فراهم ساخت.
وی با اشاره به ویژگیهای دانشجویان نوورود افزود: بخش مهمی از هویت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان پیش از ورود به دانشگاه شکل گرفته است؛ از این رو برنامههای فرهنگی دانشگاه باید با شناخت دقیق اقتضائات نسل جدید و نیازهای آنان طراحی و اجرا شود.
وی همچنین بر اهمیت حفظ ارتباط مستمر مدیران دانشگاه با همه طیفهای دانشجویی تأکید کرد و گفت: تشکلهای اسلامی، انجمنهای علمی، کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی و همچنین نشریات دانشجویی، مهمترین حلقههای ارتباطی میان مدیریت دانشگاه و دانشجویان هستند و میتوانند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، فعالیتهای فرهنگی مؤثر و کمهزینهای را سامان دهند.
شالچی نشاط دانشگاهی را یکی از ارکان اصلی محیط علمی دانست و اظهار کرد: دانشگاه باید فضایی باشد که دانشجویان علاوه بر آموزش، امکان تجربه فعالیتهای فرهنگی، هنری، ورزشی، گفتوگو، مهارتآموزی و تعامل اجتماعی را نیز در آن داشته باشند؛ چراکه هرچه جذابیت محیط دانشگاه برای حضور و ماندگاری دانشجویان بیشتر باشد، موفقیت دانشگاه در تحقق مأموریتهای فرهنگی نیز افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور، حفظ انسجام ملی را یکی از مهمترین مسئولیتهای فرهنگی دانشگاهها عنوان کرد و گفت: تمامی برنامههای فرهنگی باید در مسیر تقویت همبستگی و سرمایه اجتماعی حرکت کنند و از هرگونه اقدامی که موجب شکلگیری شکافها و دوقطبیهای اجتماعی شود، پرهیز شود.
در این نشست، معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۷ کشور نیز ضمن ارائه گزارش اقدامات، دیدگاهها و تجربیات خود، بر ضرورت همافزایی دانشگاههای منطقه و بهرهگیری از حمایتهای وزارت علوم برای اجرای برنامههای مشترک فرهنگی و اجتماعی تأکید کردند.
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