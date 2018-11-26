تعمیر سریع مخازن نفتی و نفتکش ها با روکش کامپوزیتی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، با استفاده از این فناوری می توان مخازن نفت یا کشتی های نفتکشی را که دچار خوردگی در نقاط مختلف و به خصوص کف خود شده اند، به شیوه ای نوین و با سرعت بسیار بالا بازسازی کرد.

​به گفته محمودمهرداد شکریه، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روش های سنتی تعمیر این کار مخازن و نفت کش ها بسیار وقت گیر و پرهزینه است. اما می توان از لایه های کامپوزیتی به عنوان روکش یا لمینیت بر روی سازه های مذکور استفاده کرد و زمان تعمیر را از ۱۵ ماه به ۳ ماه کاهش داد. استفاده از روش یادشده به صرفه جویی قابل توجه در هزینه های تعمیر مخازن و نفت کش ها نیز منجر می شود.

از جمله دیگر مزایای این پلیمرها می توان به جلوگیری از آلودگی محیط زیست، مقاومت در برابر خوردگی و بارهای مکانیکی، حرارت، چسبندگی عالی به فلزات و عدم نیاز به عملیات گرم اشاره کرد.

از لایه های کامپوزیتی می توان برای مقاوم سازی، بازسازی و تعمیر تانک های ذخیره نفتی، لوله های تحت فشار و سازه های بتنی فرسوده در تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی در حین خدمات دهی بدون نیاز به توقف فعالیت خط تولید استفاده کرد. بتن پلیمری ابداع شده توسط محققان این دانشگاه برای ساخت دیواره های استخرهای تصفیه خانه های آب هم قابل استفاده است.

سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS ۲۰۱۸) در روزهای پنجم تا هفتم آذر ماه ۱۳۹۷ در محل هتل المپیک تهران برگزار می شود.

در مراسم رونمایی از دستگاه جمع‌ آوری لکه های نفتی از سطح آب در سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی که با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی برگزار شد، جبارعلی ذاکری رییس دانشگاه علم وصنعت ایران و تورج محمدی معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه نیز حضور داشتند.