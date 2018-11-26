عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری/ ۳ نظامی صهیونیست زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع فلسطینی از زخمی شدن سه صهیونیست در عملیات ضد صهیونیستها در جنوب کرانه باختری و تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به سوی راننده فلسطینی که این نظامیان را زیر گرفته است، خبر دادند.

شاهدان عینی اعلام کردند: یک راننده فلسطینی با خودرو خود تعدادی از نظامیان رژیم صهیونیستی را در نزدیکی غوش عتصیون در شمال الخلیل در جنوب کرانه باختری زیر گرفت و نظامیان رژیم صهیونیستی به سوی خودرو شلیک کردند.

منابع وابسته به رژیم صهیونیستی اعلام کردند که سه نظامی صهیونیست زخمی شده اند که دو نفر از آنها جراحت خفیف و یکی دیگر متوسط دارند.

منابع وابسته به وزارت بهداشت فلسطین نیز بیان کردند که جوان فلسطینی پس از تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی شهید شده است.