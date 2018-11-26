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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۱

عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری/ ۳ نظامی صهیونیست زخمی شدند

عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری/ ۳ نظامی صهیونیست زخمی شدند

منابع فلسطینی از زخمی شدن سه نظامی صهیونیست در عملیات ضد صهیونیستها در کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع فلسطینی از زخمی شدن سه صهیونیست در عملیات ضد صهیونیستها در جنوب کرانه باختری و تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به سوی راننده فلسطینی که این نظامیان را زیر گرفته است، خبر دادند.

شاهدان عینی اعلام کردند: یک راننده فلسطینی با خودرو خود تعدادی از نظامیان رژیم صهیونیستی را در نزدیکی غوش عتصیون در شمال الخلیل در جنوب کرانه باختری زیر گرفت و نظامیان رژیم صهیونیستی به سوی خودرو شلیک کردند.

منابع وابسته به رژیم صهیونیستی اعلام کردند که سه نظامی صهیونیست زخمی شده اند که دو نفر از آنها جراحت خفیف و یکی دیگر متوسط دارند.

منابع وابسته به وزارت بهداشت فلسطین نیز بیان کردند که جوان فلسطینی پس از تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی شهید شده است.

کد مطلب 4468526

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