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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۰

با حضور وزیر دفاع؛

سه فناوری صنعت هوایی و هوانوردی رونمایی شد

سه فناوری صنعت هوایی و هوانوردی رونمایی شد

وزیر دفاع از فناوری‌های صنعت دفاعی در حوزه اتصال (LAP JOINT)، بالگرد ۲۱۲ اورژانس و محفظه احتراق موتور فوکر ۱۰۰ رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درحاشیه نهمین نمایشگاه و جشنواره بین المللی هوایی که از امروز(دوشنبه) به مدت سه روز در جزیره کیش در حال برگزاری است از سه فناوری در حوزه اتصال (LAP JOINT)، بالگرد ۲۱۲ اورژانس و محفظه احتراق موتور فوکر ۱۰۰ ساخته متخصصان صنعت هوائی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد.

فناوری (LAP JOINT) این فناوری اتصال لبه به لبه است که مورد استفاده صنایع هوایی و هوانوردی و حتی دیگر صنایع است. مهمترین استفاده از این فناوری قابلیت جداسازی دو فلز بعد از اتصال آن بدون آسیب رساندن به قطعه یا فلز است.

بالگرد ۲۱۲ اورژانس این فناوری ساخته متخصصان صنعت هوایی منحصرا به بالگردی با ویژگی حمل بیمار و ادوات پزشکی توسعه داده شده است. قابلیت حمل چند برانکارد و سیستم‌های احیا(CPR) بیمار از ویژگی‌های این بالگرد محسوب می‌شود.

محفظه احتراق موتور فوکر ۱۰۰ محفظه احتراق موتور فوکر ۱۰۰ نیز از جمله فناوری‌های مهم در عرصه هوایی است که به دست متخصصان سازمان صنایع هوایی ساخته شده است.

کد مطلب 4468529
هادی رضایی

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