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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۴

فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) ایلام:

۴۰ گردان بسیج در استان ایلام سازماندهی شد

۴۰ گردان بسیج در استان ایلام سازماندهی شد

ایلام - فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) ایلام گفت: ۴۰ گردان بسیج در مناطق مختلف استان ایلام سازماندهی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی ظهر دوشنبه در اجتماع بزرگ بسیجیان ایلام اظهار داشت:  بسیج هدیه و وعده الهی بود که از طرف خداوند و بافکر و اندیشه امام راحل (ره) بنیانگذاری شد.

وی گفت: اگر امروز ایستادگی، پیشرفت و وحدت داریم در سایه نعمت بسیج است.

وی با اشاره به اینکه ۲۵۰ نفر از جمعیت استان عضو بسیج هستند، تصریح کرد: ۴۰ گردان بسیج آماده در استان سازماندهی شده اند.

سردار حسینی عنوان کرد: ۴۰۶ واحد مسکونی محرومین که از سال گذشته با همکاری کمیته امداد آغاز شده بود در هفته بسیج به پایان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه سه هزار و ۵۰۰ حلقه صالحین بسیج در استان تشکیل شده است، افزود: ۲۵۴ تیم بسیج جامعه پزشکی با خدمات متنوع به روستاهای محروم در سال گذشته اعزام شده است.

فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) ایلام تصریح کرد: ۴۸ هزار گشت  محله ور بسیج برای کمک به امنیت محله ها انجام شده است.

کد مطلب 4468560

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