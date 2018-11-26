به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز دوشنبه در جریان سومین سمینار همکاری‌ های صلح‌ آمیز هسته‌ ای میان ایران و اروپا در بروکسل در سخنانی اعلام کرد: مایه خرسندی است که در سومین سمینار همکاری‌ های صلح‌ آمیز هسته‌ ای میان ایران و اتحادیه اروپا شرکت کرده ام.

رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه پیشنهاد برگزاری چنین سمیناری را به دیدار خود با کمیسیونر وقت در خصوص همکاری های میان دو طرف پس از توافق هسته ای در سال ۲۰۱۶ مربوط دانست و آن را دستاوردی بزرگ در نوع خود توصیف کرد.



وی با اشاره به تجارب اتحادیه اروپا در حوزه های گوناگون فعالیت صلح‌ آمیز هسته‌ ای در ادامه افزود: در چارچوب رویکرد ملی مان به فعالیت صلح آمیز هسته‌ ای و به عنوان بخشی از اقدامات و سیاست‌ های عملی ما، به ایجاد و گسترش همکاری‌ در این زمینه‌ ها علاقه‌ مند هستیم.



صالحی اضافه کرد: رویکرد غیرسازنده دولت کنونی آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت نشان می‌ دهد که آن ها هیچ احترام و پایبندی به تعهدات بین‌ المللی قائل نیستند.



معاون رئیس جمهوری ایران تصریح کرد: خروج آنها از پیمان‌ های چند جانبه و حتی بین‌ المللی فهرستی طولانی را شامل می‌ شود از جمله توافق در ترانس- پاسیفیک، توافقنامه آب و هوایی پاریس و برجام (JCPOA) که توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیز مورد تأئید قرار گرفته است.



علی‌اکبر صالحی اضافه کرد: منطق خروج آمریکا از برجام بر خلاف ۱۳ گزارش آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی در تأیید پایبندی ایران به تعهدات برجامی خود برای کشورهای مستقل عجیب به نظر می‌ رسد. کاملاً برای همه جامعه بین الملل آشکار است که اینگونه توافقات و پیمان ها نتیجه تلاش های چندجانبه و بلندمدتی است که دلیل آن نیز بهتر شدن وضعیت جهان برای زندگی و احترام به یکدیگر بوده است.



وی افزود: یک عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در حال نقض تعهداتش در قبال صلح و امنیت جهان از طریق بدنام کردن نتیجه توافقی است که در همان شورای امنیت به تائید رسیده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی با تأکید بر تعاملات سازنده با اتحادیه اروپا در زمینه همکاری بین‌ المللی هسته‌ای کرد: دو طرف و جامعه بین‌ المللی از این همکاری منتفع می‌شوند. همه ما نیاز به حرکت و عمل در راستای کمک به رفع نگرانی‌ های منطقه‌ ای و بین‌ المللی در راستای صلح و امنیت بین‌ المللی داریم.