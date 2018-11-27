خروج سامانه بارشی از خراسان جنوبی تا پایان وقت امروز

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان طی ۲۴ ساعت آینده، اظهار داشت: وضعیت جوی استان در این مدت ابری، گاهی وزش تندباد، همراه با بارش های پراکنده و گاهی همراه با رعد و برق خواهد بود.

وی همچنین از کاهش نسبی دمای هوای استان در این مدت خبر داد و گفت: با ادامه این روند احتمال بارش برف پراکنده در ارتفاعات شمال شرقی استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی اضافه کرد: سامانه بارشی تا اواخر وقت امشب به طور کامل از استان خارج خواهد شد.

ثبت بیشترین میزان بارندگی ها در ایستگاه مهمید فردوس

خندان رو با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارندگی ها در ایستگاه مهمید فردوس به ثبت رسیده است، عنوان داشت: میزان بارندگی ها در این منطقه بالغ بر ۱۴ میلی متر بوده است.

وی اضافه کرد: میزان این بارندگی ها در بیرجند ۴.۸، آرین شهر ۸ میلی متر، محمدشهر ۸ میلی متر، قاین ۳.۵ میلی متر، فردوس ۵.۷ میلی متر، خور ۲.۳ میلی متر و سرایان ۴.۱ میلی متر بوده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی، سربیشه با حداقل دمایی ۲ درجه زیر صفر را سردترین شهر استان در این مدت اعلام کرد و افزود: همچنین در این بازه زمانی نهبندان با بیشینه دمایی ۲۱ درجه سلسیوس گرمترین شهر استان بوده است.

به گفته خندان رو تغییرات دمایی مرکز استان نیز طی ۲۴ ساعت گذشته بین سه تا ۱۸ درجه سلسیوس متغیر بوده است.