شازده کوچولو به پای نمایشگاه کتاب فارس پیرشد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: پاییز فصل کتاب و کتابخوانی در شهر شیراز به شمار می رود و نمایشگاه کتاب رویدادی است که در آذرماه فرصتی فراهم می کند تا آنان که یاری مهربانتر از کتاب ندارند به یاری تخفیف ۴۰ درصدی ،آنچه را نیاز دارند در فروشگاهی بزرگ بنام نمایشگاه کتاب خریداری کنند.

در کنار این، قرار دهید فاصله محل برگزاری دائمی نمایشگاه کتاب با مناطق مرکزی شهر که در کاهش تمایل به حضور در این رویداد نقش به سزایی دارد و به گفته برخی مراجعان، ترجیح می دهند به طرح های فصلی بسنده کنند و از خیر خرید در نمایشگاه بگذرند.

یکی از مراجعه کنندگانی که در هفدهمین نمایشگاه کتاب فارس به خرید پرداخته در گفتگو با خبرنگار مهر با وجود سختی های دسترسی به نمایشگاه، آن را فضایی مطلوب دانست تا آنچه نیاز دارد را تهیه کند.

این بانو که چیدمان نمایشگاه را خوب ارزیابی می کند، گفت: نسبت به سال های گذشته راهنمای مطلوبی در مسیر مخاطبان قرار گرفته تا بتوانند نشر مورد نظر خود را بهتر یافت کنند.

این کارشناس ارشد مدیریت درخصوص اینکه در طول سال هم اقدام به خرید کتاب می کند، گفت: معمولا منتظر می مانم تا موعد نمایشگاه برسد و آنچه نیاز دارم را تهیه کنم.

چندان حضور مخاطب به چشم نمی آید

یکی از ناشران بومی استان فارس که در طول سال آثار متعددی در حوزه تاریخ، شعر، ادبیات و فرهنگ فارس فعالیت می کند هم به خبرنگار مهر گفت: امسال شاهد حضور چندانی تاکنون در طول نمایشگاه هفدهم نبودم و انتظار می رود در روزهای منتهی به آخر هفته که هوا دارای ثبات است مخاطبان کتاب هم پا به محل دائمی نمایشگاه ها بگذارند.

کرامت یزدانی که با نشر نویسندگان پارس عنوان های مختلفی را به سالن حافظ آورده، افزود: نمایشگاه کتاب فارس دست کم برای معرفی ناشران استان به دیگر ناشران کشور فرصتی را فراهم ساخته که باید بیشتر مورد اهتمام قرار گیرد.

وی با مراجعه کنندگان هم نظر است و ادامه داد: تا زمانی که محل برپایی نمایشگاه فاصله ای به مراتب طولانی دارد نباید انتظار داشت همه علاقه مندان کتاب به این رویداد بیایند.

این در حالیست که اکثر علاقه مندان کتاب ترجیحشان به تهیه کتاب از نمایشگاه با تخفیفی است که اتفاقا دو دوره است با طرح پاییزه کتاب همزمان شده و می توانند با مراجعه به دست کم ده ها کتابفروشی شیراز یا شهرستان ها کتاب مورد نیاز خود را با ۲۰ تا ۳۰ درصد تهیه کنند و شاید همین موضوع است که اغلب را ترغیب به نمایشگاه نیامدن ساخته است.

نمایشگاه کمک به اقتصاد نشر

طرح هایی که به گفته آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان موجب شده در طول سال مردم بتوانند به تناوب از تخفیف برخوردار شوند و رونقی هرچند کوتاه به فضای کسب و کار و اقتصاد ناشران و کتابفروشان کمک کند.

این درحالیست که امسال برخی کتابفروشی ها ترجیح داده اند به طرح پاییزه فروش بسنده کنند و عطای نمایشگاه کتاب فارس را به لقایش ببخشند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکنون پس از ۱۷ دوره برگزاری نمایشگاه کتاب استان فارس به نظر می رسد در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی این رویداد کلان استانی نیازمند بازنگری در شیوه اجراست.

کتاب های تکراری

ازجمله موضوعاتی که اغلب برای مخاطبان وفادار نمایشگاه کتاب جالب توجه است، کتاب هایی است که هر ساله در نمایشگاه از سوی ناشران عرضه می شود. کتاب هایی که عموما در فصول غیر نمایشگاهی به کرات در فروشگاه ها یافت می شود و اغلب هم به واسطه گستردگی عرضه، چندان مورد استقبال مخاطبان قرار نمی گیرد.

شازده کوچولو که یار ثابت اغلب غرفه های هر نمایشگاه کتابی است و قورباغه ای که مخاطبان نمایشگاه ها هرساله باید قورت بدهند نشان می دهد که نمایشگاه به ورطه تکرار افتاده است.

در عین حال شاید بتوان چنین توجیه کرد که این دست کتابها از اآجایی که مورد استقبال مخاطب قرار می گیرد از سوی خیلی از ناشران چاپ و عرضه می شود اما نمایشگاه های این چنینی شاید فرصتی برای مخاطبانی ایجاد کند که نمی توانند کتاب های مورد علاقه شان را از ناشران یا کتاب فروشی های بومی تهیه کنند.

نمایشگاه کتاب باید عرصه ای برای عرضه کتاب هایی باشد که مخاطب کمتر در طول سال در فروشگاه ها پیدا می کند در غیر این صورت اغلب نمایشگاه ها به فضایی برای عرضه عموما کتاب های تکراری تبدیل می شود که مخاطبان درطول سال نیز امکان تهیه آن را دارند.

معاون ارشاد فارس: نمایشگاه کتاب تنوع دارد

معاون فرهنگی ارشاد فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در نمایشگاه تهران هم عرضه این کتاب ها صورت می گیرد اما آنچه امسال به قاطعیت می توان اشاره کنیم این است که بیشتر ناشران ما با تازه های کتاب وارد شده اند.

مهدی امیدبخش در عین حال گفت: یک بحث آسیب شناسی داریم که در آن کمیته ای تحت عنوان کمیته نظر سنجی راه اندازی شده که در بحث مخاطب فعالیت دارد و همه روزه کمیته در کل سالن ها مستقر شده و فرم هایی به مخاطب عرضه می کند که تا چه حد از ناشران رضایت دارند که بعد از نمایشگاه نتایج نظرسنجی کمیته قابل عرضه و استفاده است.

وی گفت: از طرفی امسال سعی کردیم خیلی از ناشرانی که معمولا در نمایشگاه استانی شرکت نمی کنند مثل نشر چشمه، مرکز، ثالث و.. امسال به شکل مستقل و فیزیکی حضور یابد و اکثرا نیز با تازه های کتاب آمدند که در بحث کودک و نوجوان نیز به همین شکل ادامه یافته و خیلی از ناشران کشوری این بخش نیز با تازه ترین عناوینشان آمده ند.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر این ها به رغم اینکه روز چهارم نمایشگاه است به نوعی میزان فروش غافلگیر کننده بوده و نیمی از بن ها به فروش رفته است. در دو روز اول نمایشگاه که بارانی بود از یک میلیاردی که در نظر گرفتیم نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان فروش رفته که نشان دهنده استقبال خوب است.

به هر حال باید در نظر داشت که داشتن تنوع و ایجاد کتاب هایی که در فصول دیگر سال برای مخاطب قابل دسترس نیست باید به یک اصل اساسی در نزد متولیان امر تبدیل شود.

این رویه نه تنها در میان کتاب های عمومی بلکه در میان کتاب های تخصصی و دانشگاهی نیز متداول شده و اغلب غرفه ها کتاب هایی عرضه می کنند که برای مخاطبان در طول سال نیز قابل تهیه است به خصوص اینکه در طول سال نیز طرح های تخفیفی ومتنوعی تعریف شده است از این رو نباید در این حوزه هم کتاب های دانشگاهی را به چند رشته خاص محدود کرده و ایجاد تنوع را باید در دستور کار قرار دارد.