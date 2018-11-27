دستگیری کلاهبردارتلگرامی توسط پلیس مرکزی/سرقت اطلاعات بانکی۳۰۰نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، احسان آنقی اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی وی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا مشخص شد مالباخته عضو یکی از کانال‌های تلگرامی شده و با خرید نرم افزار همدم یاب، مبلغ ۲۶ میلیون ریال از حسابش برداشت شده است.

این مقام انتظامی بیان داشت: در ادامه با به بررسی فعالیت های انجام شده از سوی مالباخته در فضای مجازی، کارشناسان این پلیس متوجه شدند، مالباخته نرم افزاری جعلی تحت عنوان همدم یاب را از یک کانال تلگرامی نصب کرده و در زمان استفاده از این نرم افزار، برای یک خرید اینترنتی، اطلاعات حساب خود را در یک درگاه جعلی بانکی ثبت کرده و بعد از آن توسط فرد کلاهبردار در چندین نوبت از حسابش برداشت غیرمجاز صورت پذیرفته است.

آنقی تصریح کرد: ماموران پلیس فتا پس از شناسایی مخفیگاه این کلاهبردار، با هماهنگی مقام قضائی برای دستگیری متهم وارد عمل شده و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در تحقیقات بعدی مشخص شد که فرد مجرم، پنج کانال تلگرامی با چنین محتواهایی راه اندازی کرده و افراد را به سمت ربات‌های همدم یاب هدایت می کند و سپس با سرقت اطلاعات حساب کاربران، از طریق ربات‌های طراحی شده، اقدام به خالی کردن حساب بانکی آنان می کند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی با بیان اینکه متهم با توجه به اسناد و مدارک موجود در بازجویی‌های پلیس به جرم خود اعتراف کرد، اظهار داشت: تاکنون ضمن کشف ۲۰ سیم کارت فعال از متهم، تعداد ۳۰۸ فقره اطلاعات حساب بانکی مربوط به دیگر شهروندان از سیستم های رایانه ای وب کشف شده است.