به گزارش خبرنگار مهر، حدود ۱۰۰ نمازخانه در برلین وجود دارد و برآورد میشود که ۳۰ هزار مسلمان در پایتخت آلمان زندگی میکنند. مسلمانان برلین علاوه بر اینکه به سنتهای اسلامی پایبند هستند، سعی میکنند خودشان را با شرایط جامعه آلمان نیز تطبیق دهند. محققان علوم اسلامی معتقدند که مساجد برلین در منظر شهری قابل رویت و متنوعتر شدهاند.
اگر در آلمان بخواهید نماز بخوانید، باید به سمت جنوب شرقی بایستید. در مرکز فرهنگی اسلامی بوسنیایی در برلین، طرح روی فرش، به نمازگزاران جدید کمک میکند قبله را پیدا کنند. مهو تراولیانین، مدیر مرکز فرهنگی اسلامی بوسنیایی، مردی با چشمان آبی، ریش کوتاه، ژاکت و شلوار جین است. او توضیح میهد که امام جماعت هنگام نماز در محراب میایستد. این اقتصاددان ۳۵ ساله در سال ۱۹۹۳ به عنوان یک پناهنده جنگی از بوسنی به برلین آمده و در حال حاضر مدیر مرکز فرهنگی مرکز بوسنیایی است. مراجعه کنندگان در کافهای در این مرکز میتوانند بیسکویتهای بوسنیهرزگوین را خریداری کنند، در اینجا همچنین گروهی برای ارتباط با کودکان حضور دارند و یک آرایشگر نیز دیده میشود. مسجد بوسنیایی یکی از ۹۸ نمازخانهای است که در برلین وجود دارد. ۹۱ نمازخانه در ساختمانهای کارخانههای قدیمی، ساختمانهای تجاری یا مسکونی قرار دارند، در این میان ۷ مسجد نیز مناره دارند. براساس برآورد مسئولان، در حدود ۳۰ هزار مسلمان در پایتخت آلمان زندگی میکنند. آنطور که ریم اشپیلهاوس، محقق اسلامی توضیح میدهد، از دهه ۹۰ میلادی، چشمانداز مساجد برلین تغییر کرده است. مساجد در منظر شهری شاخصتر و متنوعتر شدهاند، مسئولان مساجد مهارت بیشتری در زبان آلمانی پیدا کردهاند، در مورد مسائل مختلف پذیرای نظرات متفاوت هستند و رفتار حرفهایتری دارند.
مدیر مرکز فرهنگی اسلامی بوسنیایی در این باره میگوید: ما سعی میکنیم درباره مسائل مختلف، نظرات متفاوت را بشنویم و میخواهیم سایر اعضای انجمن نیز از این روش استفاده کنند.
او فکر میکند که طی ۱۰ تا ۲۰ سال همه رویدادها را به آلمانی برگزار میکند. او متوجه شده است که نسل جوان، آلمانی را بهتر از بوسنیایی صحبت میکند. بنابراین، در این مرکز برای آموزش مذهبی نسل جوان، قرآن به دو زبان عربی و آلمانی مورد استفاده قرار میگیرد. این در حالی است که مارتین هیکل، شهردار منطقه نیوکلن برلین به مسئولان مساجد انتقاد دارد: برای همکاری با امامان نیوکلن هنوز مشکلاتی وجود دارد. برای مثال، بروشوری در سال ۲۰۱۷ با موضوع روزهداری در ماه رمضان در اختیار مساجد منطقه نیوکلن قرار گرفت که توصیه میکرد تا دانشآموزان مسلمان از روزه اجباری معاف شوند. با این حال، تنها ۳ انجمن از ۲۱ انجمن مساجد در این منطقه به این بروشور توجه کردند.
به عقیده هیکل روشن است که همه شهروندان باید حقوق برابر داشته باشند و نژادپرستی هیچ جایگاهی ندارد. با این حال او خواستار همکاری بیشتر انجمنهای مساجد در طول زمان ادغام است.
طاهر صبری، روحانی مسجد دارالسلام در نیوکلن است. ورودی زنان و مردان در مسجد دارالسلام به شکلی سنتی از هم تفکیک شده است. پشت آن جاکفشی قرا گرفته و هر کسی که وارد مسجد میشود، پیش از مراسم نماز، وضو میگیرد. با این وجود او سعی دارد که با جامعه آلمان همراه شود:گاهی اوقات در نماز جمعه درباره فرهنگ آلمانی صحبت میکنم و توضیح میدهم که ما چطور در اینجا زندگی میکنیم. این موضوعاتی است که من در گذشته درباره آنها صحبت میکردم، اما از آنجا که پناهندگانی از سوریه آمدهاند، بحثها متفاوت شده است.
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