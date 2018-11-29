موافقت اصولی ۱۲ اقامتگاه بوم گردی و سنتی در مهدیشهر صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، محمدتقی اعرابی از صدور موافقت اصولی با ۱۲ اقامتگاه در مهدیشهر خبر داد و تاکید کرد: این طرح ها با هدف افزایش ظرفیت اقامتی در نقاط مختلف شهرستان شامل درجزین، چاشم، فولاد محله، ده صوفیان و شهمیرزاد مصوب شده اند.
وی گفت: برخی از این طرح ها با رویکرد اقامت عشایری و تقویت و معرفی گردشگری عشایری تعریف شدهاند لذا پیشبینی می شود با راه اندازی این اقامتگاه ها، زمینه اشتغال بیش از ۱۰ نفر در حوزه گردشگری مهدیشهر محقق شود.
سرپرست میراث فرهنگی مهدیشهر گفت: ایجاد فضاهای اقامتی سنتی در قالب بوم گردی از اولویت های این اداره است تا ضمن افزایش ظرفیتهای اقامتی مناطق مختلف شهرستان و ظرفیتهای موجود به ویژه در حوزه طبیعتگردی موجب تقویت جوامع محلی در توسعه گردشگری پایدار شود.
اعرابی افزود: تا کنون ۲۲ اقامتگاه بومگردی و سنتی در مهدیشهر به بهرهبرداری رسیده و پیش بینی میشود با مصوبات اخیر این تعداد تا پایان سال به ۴۰ مرکز افزایش یابد.
وی ادامه داد: ایجاد مراکز اقامتی ارزان قیمت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نقش موثری در توسعه اشتغال روستایی و عشایری دارد.
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