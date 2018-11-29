محمدمهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه فرصت حضور رئیسجمهور در هر استان چهار سال یکبار و هر شهرستان هشت سال یکبار رخ میدهد، پس باید از آن به نحو شایستهای بهره برد، تأکید کرد: نگرشها متفاوت است اما مردم استان سمنان باید در این موضوع که از سفر ریاست جمهوری چه میخواهند، دیدگاه مشترکی داشته باشند ما امروز در یک کشتی و چارچوب حضور داریم.
وی با بیان اینکه کمیتههای جانبی سفر رئیسجمهور نیاز است تا علاوه بر استان در حوزه شهرستانی نیز در موضوعاتی مانند استقبال، پروژهها، پیگیری و ... تشکیل شود، بیان کرد: حضور مدیریتی، اعتبارات و پروژهها میتواند آثار و برکات ویژهای داشته باشد اما باید با برنامهریزی درباره آن تصمیم گرفت.
طرح ها احصاء شود
فرماندار میامی بابیان اینکه پیش از بروز سفرهای استانی میبایست طرحهای قابلتوجه احصاء شده باشد، بیان کرد: احصاء نیازها و بیان پروژههای بهینهای که بتواند توسعه اقتصادی، اشتغال و ... را برای شهرستان به ارمغان آورد یکی از نیازهای سفر رئیسجمهور است.
کریمی ادامه داد: میبایست تحلیلی از مصوبات سفر قبلی ریاست جمهوری داشته باشیم تا بدانیم در چه حوزههایی میتوانیم در اخذ پروژهها و مصوبات عملکرد بهتری را داشته باشیم امروز با تحلیل این مصوبات میتوان دریافت که اجراشدن صددرصدی کدام طرحها و در کدام مناطق میسر است و لذا تمرکز را بر روی سایر نقاطی گذاشت که از توسعه محروم هستند.
وی بابیان اینکه ارائه طرح و پروژه بهینه میتواند زمینه بسیار خوبی را برای توسعه شاهرود و میامی فراهم کند، بیان کرد: یکی دیگر از نیازهای سفر رئیسجمهور این است که ما بدانیم در کدام حوزه قرار است مانور دهیم برای مثال با توجه به آمایش سرزمینی و داشتههایی که در شرق استان وجود دارد میتوان در حوزه اقتصادی شامل مواردی چون معدن طرح پروژه کرد یا در حوزه دیگری باید مباحث عمرانی و اجتماعی و ... را طرح کرد.
اجماع خوبی در استان سمنان وجود دارد
فرماندار میامی گفت: امروز اجماع خوبی در حوزه حضور مردمی و مسئولان و نمایندگان استان سمنان حول این سفر وجود دارد و مطمئناً همه مسئولان با کنار گذاشتن مشکلات، پایکار خواهند بود که این امر باارزش محسوب میشود.
کریمی ادامه داد: سفر رئیسجمهور فرصت همگرایی است لذا باید با مدیریت خوب از بیان کلماتی که در آنها تفرقهانگیزی نهفته، چه در فضای مجازی و رسانهها و چه در ادبیات جاری و سایبری میبایست دوری کرد.
وی در پایان بیان کرد: وزرای معین میبایست با برنامه ریزی انتخاب شوند تا بتوانیم از مزیتهای حضور یک وزیر معین در شهرستانهای استان سمنان بهرهمند شویم، حضور وزرای معین باید بر طبق ظرفیت های شهرستان ها انتخاب شوند هر چند این وزرا دارای اختیار تام هستند و می توانند دستورات خوبی را ارائه کنند و در مجموع باید گفت می بایست از همه توان برای استفاده از سفر رئیسجمهوری بهره برد.
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