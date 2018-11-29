به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدهادی موسوی در کنگره بزرگداشت شهدای جامعه پزشکی جهان اسلام ویژه شهدای مدافع حرم که در سالن شهید پاکنژاد یزد برگزار شد، اظهار داشت: جامعه پزشکی کشور همواره ثابت کرده که در همه بحران‌ها حضور دارد و در جانفشانی پیشقدم است.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس به خاطر دارم که پزشکان در قالب تیم‌های اضطراری پزشکان در جبهه‌ها حضور می‌یافتند و در اکثر عملیات‌ها شرکت می‌کردند و در این عملیات‌ها بیش از ۱۰۰ هزار عمل جراحی موفق انجام دادند.

موسوی با بیان اینکه این جهاد امروز تحت عنوان طرح تحول سلامت ادامه دارد،‌ عنوان کرد: جامعه پزشکی و درمانی کشور امروز در سنگر خدمت‌رسانی به مردم و رفع آلام بیماران ایثارگرانه فعالیت می‌کنند.

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: وزارت بهداشت یکی از دستگاه‌هایی است که بیشترین تعداد ایثارگر را در خود جای داده به نحوی که در حال حاضر ۴۱ هزار نفر از کارکنان این وزارتخانه، ایثارگر هستند ضمن اینکه ۱۲ هزار دانشجوی ایثارگر و شاهد نیز در دانشگاه‌های این وزارتخانه مشغول به تحصیل هستند.

وی از استان یزد نیز به عنوان استانی با پزشکان و کادر درمانی متعهد یاد کرد و بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی یزد نیز ۸۳۰ عضو ایثارگر دارد.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور خانواده شهدای مدافع حرم در کنگره شهدای جامعه پزشکی جهان اسلام را گرامی داشت و از دست‌اندرکاران برگزاری این کنگره قدردانی کرد.

مشاور وزیر بهداشت همچنین در ابتدای سخنان خود پیام سید محسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای این کنگره را قرائت کرد.