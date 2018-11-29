به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنج شنبه به همت مسئولان دانشگاه گیلان چهار نسل از دانش آموختگان این دانشگاه در ادوار گذشته از سال ۵۰ تاکنون گردهم آمدند.

رئیس دانشگاه گیلان در این گردهمایی با اشاره به فعالیت این دانشگاه از دهه ۴۰، اظهارکرد: با تلاش های صورت گرفته در سال‌های گذشته این دانشگاه امروز در امر آموزش عالی جایگاه ویژه‌ای در سطح علمی کشور دارد.

احمد رضی در ادامه با بیان اینکه ۱۷ هزار دانشجو در حال حاضر در دانشگاه گیلان تحصیل می کنند که ۴۰ درصد در مقطع تحصیلات تکمیلی است، افزود: این دانشجویان در ۹۷ رشته مقطع دکترا و ۱۶۵ رشته در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.

وی به فارغ التحصیلی ۲ هزار دانشجو در سال از این دانشگاه اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته حدود ۶۵ هزار نفر از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند. دانشگاه گیلان در رتبه بندی بین المللی نیز دارای جایگاه قابل قبولی است.

رئیس دانشگاه گیلان برلزوم بهره‌گیری از فارغ التحصیلان سال‌های گذشته این دانشگاه برای رسیدن به اهداف تأکیدکرد و ادامه داد: تلاش می کنیم تا این دانشگاه را جز دانشگاه‌های نسل سوم تبدیل کنیم.

وی در ادامه به برخی از برنامه‌ها و اهداف دانشگاه گیلان در آینده نیز اشاره کرد و افزود: ایجاد ارتباط میان دانشگاه و حوزه‌های مختلف همانند صنعت، بین المللی شدن و کارآفرینی از جمله مهم‌ترین اهداف تعیین شده برای دانشگاه گیلان است.

در ادامه این همایش تعدادی از دانش اموختگان ادوار گذشته این دانشگاه نیز سخنرانی کردند.