باستی: ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاه گیلان را دختران تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستی صبح چهارشنبه در جمع دانشگاهیان استان گیلان با حضور وزیر علوم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، اظهار کرد: دانشگاه گیلان با قدمتی بالغ بر نیم قرن، دارای ۱۳ دانشکده و پردیس، دو پژوهشکده، ۵۶۰ هیئت علمی، ۴۰۷ کارمند و ۱۰۹ تشکل دانشجویی است.

وی با اشاره به تعدد ۱۵ هزار دانشجوی در حال تحصیل در این دانشگاه، گفت: ۶۰ درصد از این جمعیت دانشجویان دختر و ۴۰ درصد را پسران تشکیل می‌دهند.

باستی ادامه داد: همچنین ۶۶ درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی، ۲۴ درصد در دوره تحصیلات تکمیلی (ارشد) و ۱۰ درصد در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه گیلان تصریح کرد: با وجود جمعیت ۶۰ درصدی دانشجویان دختر، تنها ۱۵ درصد از اساتید این دانشگاه را بانوان تشکیل می‌دهند. ناگفته نماند این دانشگاه دارای ۲۴ دانشمند پراستناد، ۲۵ نشریه علمی و ۵ رتبه‌بندی علمی معتبر است.