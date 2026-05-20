۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

باستی: ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاه گیلان را دختران تشکیل می دهند

رشت- رئیس دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از ۱۵ هزار دانشجوی این دانشگاه را دختران تشکیل می‌دهند، گفت: متأسفانه سهم اساتید زن در هیئت علمی تنها ۱۵ درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستی صبح چهارشنبه در جمع دانشگاهیان استان گیلان با حضور وزیر علوم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، اظهار کرد: دانشگاه گیلان با قدمتی بالغ بر نیم قرن، دارای ۱۳ دانشکده و پردیس، دو پژوهشکده، ۵۶۰ هیئت علمی، ۴۰۷ کارمند و ۱۰۹ تشکل دانشجویی است.

وی با اشاره به تعدد ۱۵ هزار دانشجوی در حال تحصیل در این دانشگاه، گفت: ۶۰ درصد از این جمعیت دانشجویان دختر و ۴۰ درصد را پسران تشکیل می‌دهند.

باستی ادامه داد: همچنین ۶۶ درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی، ۲۴ درصد در دوره تحصیلات تکمیلی (ارشد) و ۱۰ درصد در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه گیلان تصریح کرد: با وجود جمعیت ۶۰ درصدی دانشجویان دختر، تنها ۱۵ درصد از اساتید این دانشگاه را بانوان تشکیل می‌دهند. ناگفته نماند این دانشگاه دارای ۲۴ دانشمند پراستناد، ۲۵ نشریه علمی و ۵ رتبه‌بندی علمی معتبر است.

