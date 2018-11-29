شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد، اظهار داشت: دمای هوا طی روزهای آینده در این استان کاهش می یابد.

وی بیان کرد: دمای هوا در شهرکرد به منفی سه درجه سانتی گراد رسیده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بر اساس خروجی آخرین مدل های هواشناسی، برای ۲۴ ساعت آینده با عبورمتناوب امواج ضعیف از فراز منطقه در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد در سطح استان پیش بینی می شود.

وی تاکید کرد: با عبور موجی برای روزهای شنبه و یکشنبه بارش هایی پراکنده در نوار غربی و شمالی استان انتظار می رود.