بیستمین مانورسراسری زلزله همزمان باسراسر کشور در استان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبر نگاران افزود: این طرح در راستای آموزش به دانش آموزان در زمان بحرانها و وقوع زلزله انجام می شود.

وی با بیان اینکه دانش آموزان باید سفیر ایمنی و سلامت در خانواده ها باشند، اظهار داشت: دانش آموزان می توانند با فراگیری آموزشهای لازم، بر ترس خود در شرایط بحرانی غلبه کرده و آموزشهای مقابله با زلزله و حوادث را به اعضای خانواده خود منتقل کنند.

زارع پور تصریح کرد: در زلزله های صد سال اخیر، میزان تلفات جانی و خسارات مالی در کشور ما نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر بوده و این امر لزوم آموزش و توجه به مسائل ایمنی و توجه به ساخت و سازهای مناسب را کوشزد می کند.

وی افزود: سال گذشته دانش آموزان کرمانشاهی قبل از وقوع زلزله در طرح دادرس آموزشهای امداد و نجات را فرا گرفته بودند و در زلزله سال گذشته کرمانشاه، آسیب دیدگی کمتری داشتند.

زارع پور تاکید کرد: آموزش مقابله با زلزله و حوادث باید برای همه اعضای خانواده انجام شود و این امر به وسیله دانش آموزان باید انجام گیرد.

وی افزود: خانواده ها نیز باید در شراط بحرانی به آموزشهای دانش آموزان اعتماد کرده و به آموزشهای آنان توجه داشته باشند.