  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۶

به تهیه‌کنندگی حبیب رضایی کلید خورد؛

آغاز «بی‌حسی موضعی» حسین مهکام

آغاز «بی‌حسی موضعی» حسین مهکام

فیلم سینمایی «بی‌حسی موضعی» به کارگردانی حسین مهکام کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «بی‌حسی موضعی» به کارگردانی حسین مهکام از روز چهارشنبه ۷ آذرماه در تهران آغاز شد و حسن معجونی و حبیب رضایی نخستین بازیگرانی بودند که جلوی دوربین رفتند.

حسن معجونی، پارسا پیروزفر، باران کوثری، سهیل مستجابیان و حبیب رضایی بازیگران اصلی «بی‌حسی موضعی» هستند.

حبیب رضایی تهیه‌کنندگی این فیلم را بر عهده و محمدصادق رنجکشان به عنوان سرمایه گذار و مجری طرح در این پروژه سینمایی حضور دارد.

«بی‌حسی موضعی» که قصه اش در یک شب تا صبح می گذرد برای نمایش در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر آماده می شود و مراحل فنی فیلم همزمان درحال انجام است.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از نویسنده وکارگردان: حسین مهکام، تهیه کننده: حبیب رضایی، مجری طرح و سرمایه گذار: محمد صادق رنجکشان، مدیر تولید: مهدی بدرلو، مدیر فیلمبرداری: علی تبریزی، تدوین: سمانه سزاوار، طراح گریم: ایمان امیدواری، مدیر صدابرداری: داریوش صادقپور، طراح صحنه: امیرحسین دوانی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: سعید کریمی، دستیار تولید: آرش صالحی.

کد مطلب 4471864
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها