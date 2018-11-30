به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «بی‌حسی موضعی» به کارگردانی حسین مهکام از روز چهارشنبه ۷ آذرماه در تهران آغاز شد و حسن معجونی و حبیب رضایی نخستین بازیگرانی بودند که جلوی دوربین رفتند.

حسن معجونی، پارسا پیروزفر، باران کوثری، سهیل مستجابیان و حبیب رضایی بازیگران اصلی «بی‌حسی موضعی» هستند.

حبیب رضایی تهیه‌کنندگی این فیلم را بر عهده و محمدصادق رنجکشان به عنوان سرمایه گذار و مجری طرح در این پروژه سینمایی حضور دارد.

«بی‌حسی موضعی» که قصه اش در یک شب تا صبح می گذرد برای نمایش در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر آماده می شود و مراحل فنی فیلم همزمان درحال انجام است.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از نویسنده وکارگردان: حسین مهکام، تهیه کننده: حبیب رضایی، مجری طرح و سرمایه گذار: محمد صادق رنجکشان، مدیر تولید: مهدی بدرلو، مدیر فیلمبرداری: علی تبریزی، تدوین: سمانه سزاوار، طراح گریم: ایمان امیدواری، مدیر صدابرداری: داریوش صادقپور، طراح صحنه: امیرحسین دوانی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: سعید کریمی، دستیار تولید: آرش صالحی.