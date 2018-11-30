کاهش ۳۳ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی​ استان سمنان

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه تدوین سند توسعه آب استان سمنان نگاه ویژه‌ای به مقوله کشاورزی دارد، تأکید کرد: در بازه زمانی ۱۰ ساله خوشبختانه شاهد ۳۳ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی استان بوده‌ایم که البته این کاهش آب منجر به کاهش راندمان تولید محصولات کشاورزی نشده و نشان می‌دهد سیاست‌های حوزه کاهش مصرف آب در حال جواب دادن است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل این کاهش، اجرای طرح‌های تغییر الگوی کشت و همراهی نهادهایی مانند جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات در سایه تعامل بهره بردان و کشاورزان در سطح تولید است.

مدیرکل آب منطقه‌ای استان سمنان بابیان اینکه کاهش ۳۳ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی سبب شده تا بتوانیم منابع آبی خودمان را در بخش‌های دیگر بهبود بخشیم، تأکید داشت: خوشبختانه درک و تعامل خوبی بین نهادهای ذی‌ربط با مقوله کشاورزی و آب در استان وجود دارد.

حیدریان بابیان اینکه ستاد شیرین‌سازی و انتقال آب دریای خزر به استان سمنان تشکیل‌شده است، گفت: دولت در نشست اخیر درباره رژیم‌های حقوقی و محیط‌زیست دریای خزر مذاکرات خوبی را انجام داده است از سوی دیگر ما نیز با بازدید از پروژه انتقال آب خلیج‌فارس و دریای عمان درصدد پیگیری مدل‌های مشابه برای این پروژه هستیم که امیدواریم به‌زودی شاهد برطرف شدن دغدغه‌های این طرح باشیم.

وی درباره شاهرود نیز، گفت: مجوز ماده ۵۶ برای اجرای چند طرح حوزه آب منطقه شاهرود صادر شده و ما فراخوان عمومی آن را نیز برای جذب سرمایه‌گذار اعلام داشته‌ایم و لذا امیدواریم به زودی شاهد یافتن پیمانکار برای اجرای فنی این طرح‌ها باشیم که هم در توسعه شهرستان و هم در توسعه استان سمنان می‌تواند تاثیرات بسزایی داشته باشد.