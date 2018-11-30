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۹ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۴۲

مدیرعامل هلال احمر گلستان خبر داد:

ویزیت رایگان ۲۵۰۰ بیمار توسط پزشکان گلستانی در کرمانشاه

ویزیت رایگان ۲۵۰۰ بیمار توسط پزشکان گلستانی در کرمانشاه

گرگان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: در اولین سالگرد زلزله کرمانشاه، به همت کاروان سلامت جمعیت هلال احمر گلستان دو هزار و ۵۰۰ بیمار شهرستان ثلاث باباجانی کرمانشاه ویزیت رایگان شدند.

محمدعلی هروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اولین سالگرد وقوع زلزله کرمانشاه و در اولین روزهای زلزله مجدد شهرستان ثلاث باباجانی در آذر ماه ۹۷، جمعیت هلال احمر گلستان با اعزام تیم پزشکان فوق تخصص و متخصص خود اقدام به ویزیت رایگان مردم زلزله زده شهرستان ثلاث باباجانی کرد.

وی گفت: طی دو روز حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر مراجعه کننده توسط ۱۷ پزشک کاروان سلامت جمعیت هلال احمر گلستان ویزیت شدند.

هروی ادامه داد: در این حرکت انسان دوستانه و خیرخواهانه با اعزام پنج خودروی امدادی و خودروی حمل دارو با استفاده از یک تیم ۲۰ نفره شامل تکنسین دارویی و پیراپزشک و نیروهای امدادی پشتیبانی، افراد مراجعه کننده از داروی رایگان هم برخوردار شدند.

وی اضافه کرد: پزشکانی از جمله فوق تخصص اطفال، فوق تخصص گوارش، فوق تخصص زنان و زایمان، فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیم، متخصص اعصاب و روان، متخصص داخلی، متخصص قلب و عروق، متخصص عفونی، متخصص زنان، متخصص گوش و حلق و بینی، چشم پزشک، دندانپزشک، پزشک داروساز و پزشک عمومی، در تیم کاروان سلامت جمعیت هلال احمر گلستان در ثلاث باباجانی استان کرمانشاه به صورت داوطلبانه به مردم زلزله زده خدمات ارائه کردند.

کد مطلب 4472198

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