ویزیت رایگان ۲۵۰۰ بیمار توسط پزشکان گلستانی در کرمانشاه

محمدعلی هروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اولین سالگرد وقوع زلزله کرمانشاه و در اولین روزهای زلزله مجدد شهرستان ثلاث باباجانی در آذر ماه ۹۷، جمعیت هلال احمر گلستان با اعزام تیم پزشکان فوق تخصص و متخصص خود اقدام به ویزیت رایگان مردم زلزله زده شهرستان ثلاث باباجانی کرد.

وی گفت: طی دو روز حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر مراجعه کننده توسط ۱۷ پزشک کاروان سلامت جمعیت هلال احمر گلستان ویزیت شدند.

هروی ادامه داد: در این حرکت انسان دوستانه و خیرخواهانه با اعزام پنج خودروی امدادی و خودروی حمل دارو با استفاده از یک تیم ۲۰ نفره شامل تکنسین دارویی و پیراپزشک و نیروهای امدادی پشتیبانی، افراد مراجعه کننده از داروی رایگان هم برخوردار شدند.

وی اضافه کرد: پزشکانی از جمله فوق تخصص اطفال، فوق تخصص گوارش، فوق تخصص زنان و زایمان، فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیم، متخصص اعصاب و روان، متخصص داخلی، متخصص قلب و عروق، متخصص عفونی، متخصص زنان، متخصص گوش و حلق و بینی، چشم پزشک، دندانپزشک، پزشک داروساز و پزشک عمومی، در تیم کاروان سلامت جمعیت هلال احمر گلستان در ثلاث باباجانی استان کرمانشاه به صورت داوطلبانه به مردم زلزله زده خدمات ارائه کردند.