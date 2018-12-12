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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۷

پس از مسدود شدن توسط اینستاگرام؛

حساب اینستاگرام «خبرگزاری مهر» مجددا راه‌اندازی شد

حساب اینستاگرام «خبرگزاری مهر» مجددا راه‌اندازی شد

حساب کاربری اینستاگرام خبرگزاری مهر که پس از انتشار ویدئوهایی درباره محور مقاومت، بدون ارائه دلیل خاصی از سوی تیم مدیریت اینستاگرام، از دسترس خارج شده بود، مجددا آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از حدود یک ماه پیش، تیم مدیریت اپلیکیشن اینستاگرام بدون ارائه دلیل مشخصی، صفحه خبرگزاری مهر در این نرم‌افزار موبایلی را مسدود کرد.

مسدود شدن حساب کاربری خبرگزاری مهر، پس از آن صورت گرفت که چندین کلیپ ویدئویی درباره "شکست سربازان ائتلاف سعودی در یمن و هلاکت مزدوران آنها" و همچنین "ادامه راهپیمایی‌های بازگشت آوارگان فلسطینی و ترس سربازان اسرائیلی از گروه‌های مقاومت" از سوی حساب رسمی خبرگزاری مهر منتشر شده بود.

پس از رایزنی‌های صورت گرفته، حساب جدید کاربری خبرگزاری مهر در آدرس Instagram.com/MehrAgency قابل دسترسی است.

آدرس حساب‌های رسمی خبرگزاری مهر در نرم‌افزارها و شبکه‌های اجتماعی:

      پیام‌رسان بله: https://Ble.im/MehrAgancy

      پیام‌رسان سروش: https://Sapp.ir/MehrAgency

      نرم‌افزار روبیکا: https://Rubika.ir/MehrAgency

      شبکه اجتماعی توییتر: https://Twitter.com/MehrNews_FA

کد مطلب 4472356

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    نظرات

    • علی IR ۲۲:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      لعنت بر ال سعود

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