به گزارش خبرگزاری مهر، از حدود یک ماه پیش، تیم مدیریت اپلیکیشن اینستاگرام بدون ارائه دلیل مشخصی، صفحه خبرگزاری مهر در این نرمافزار موبایلی را مسدود کرد.
مسدود شدن حساب کاربری خبرگزاری مهر، پس از آن صورت گرفت که چندین کلیپ ویدئویی درباره "شکست سربازان ائتلاف سعودی در یمن و هلاکت مزدوران آنها" و همچنین "ادامه راهپیماییهای بازگشت آوارگان فلسطینی و ترس سربازان اسرائیلی از گروههای مقاومت" از سوی حساب رسمی خبرگزاری مهر منتشر شده بود.
پس از رایزنیهای صورت گرفته، حساب جدید کاربری خبرگزاری مهر در آدرس Instagram.com/MehrAgency قابل دسترسی است.
آدرس حسابهای رسمی خبرگزاری مهر در نرمافزارها و شبکههای اجتماعی:
پیامرسان بله: https://Ble.im/MehrAgancy
پیامرسان سروش: https://Sapp.ir/MehrAgency
نرمافزار روبیکا: https://Rubika.ir/MehrAgency
شبکه اجتماعی توییتر: https://Twitter.com/MehrNews_FA
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