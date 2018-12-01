برگزیدگان سلول های بنیادی تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین جشنواره و کنگره بین المللی علوم فناوری سلول های بنیادی و پزشکی با حضور رضا ملک زاده معاون وزیر بهداشت، معاون اول رئیس جمهور، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، امیرعلی حمیدیه دبیر ستاد توسعه فناوری سلول بنیادی در سالن اجلاس سران برگزار شد.

در این مراسم از برگزیدگان حوزه سلول بنیادی به شرح زیر تقدیر به عمل آمد:

فاطمه زارعین رتبه دوم المپیاد دانشجویی سلول های بنیادی و مهندسی بافت

محمد همایون فر رتبه سوم المپیاد دانشجویی سلول های بنیادی و مهندسی بافت

محمدامین رضایی رتبه اول المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

دکتر مصطفی منزوی در بخش ایده برتر

دکتر سحر شجاعی در بخش اختراع برتر

دکتر فرزانه فتحی در بخش مقاله برتر

دکتر سارا طالع احمدی در بخش پایان نامه برتر

همچنین یک شرکت دانش بنیان ایرانی در بخش غرفه برتر موفق به دریافت تقدیرنامه و تندیس شد.

همچنین دانشگاه الزهرا، دانشگاه باهنر کرمان، دانشگاه شاهد در بخش انجمن های علمی و دانشجویی تقدیرنامه و تندیس دریافت کردند.

سمیه نیک نظر، علی قمری، حمید فرجی فرد در قالب یک تیم رتبه سوم، محمد امین ماه منظر رتبه دوم، مریم عباس علیپور رتبه اول موفق به کسب لوح و جوایز نقدی شدند. همچنین هدی معدنی نفر اول موفق به دریافت ۱۲۵ دلار در بخش پوسترهای برتر شد.