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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۸

از سوی ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی؛

گردهمایی برگزیدگان المپیادهای پزشکی بازساختی برگزار می شود

گردهمایی برگزیدگان المپیادهای پزشکی بازساختی برگزار می شود

ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی، اولین «گردهمایی برگزیدگان المپیادهای پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی با همکاری مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به منظور تقدیر و امیدآفرینی برای استعدادهای برتر، نخبگان و برگزیدگان المپیادهای دانشجویی و دانش آموزی، اولین «گردهمایی برگزیدگان المپیادهای پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی» را در تاریخ سوم اسفندماه در سالن همایش‌های پژوهشگاه رویان برگزار می‌کند.

گردهمایی برگزیدگان المپیادهای پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی، فرصتی مناسب را فراهم می‌کند تا شبکه نخبگانی متشکل از برگزیدگان المپیادهای مراحل اول تا هشتم دانش آموزی و شش دوره دانشجویی شکل گرفته و امکان هم افزایی و استفاده از توانمندی این شبکه برای کارآفرینان و فناوران فعال در حوزه فراهم شود.

در انتها از برگزیدگان المپیادهای دوره هفتم و هشتم المپیاد دانش‌آموزی و تمامی دوره‌های اول تا ششم المپیاد دانشجویی تقدیر به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 6033566
هنگامه فروغی

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