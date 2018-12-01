به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی در همایش نکوداشت چهل سالگی انقلاب اسلامی که پیش ازظهر شنبه در دانشگاه گلستان برگزار شد، اظهار کرد: چهل سالگی انقلاب‌ها دیده نشده زیرا سرکوب یا تحریم شدند، به طور مثال انقلاب روسیه بنیانگذار خود را از دست داد و رهبر جدید آن کسی شد که بنیانگذار مخالفش بود.

وی افزود: انقلاب کبیر فرانسه که انقلابی معمولی بود در دو سالگی‌اش شکست خورد و در ۱۰ سالگی رهبری آن در دست ناپلئون بناپارت افتاد که جنایتکاری بزرگ بود.

نقدی تصریح کرد: انقلاب‌های مصر و تونس هم دوامی نداشت و پس از دو ماه و ۶ ماه سرکوب شدند.

وی ادامه داد: ایران چند هزار سال اسیر شاهان و اختلاف بوده که حکومتی دیکتاتوری و فردی بوده است و جای مخالفان در قبرستان بود زیرا انتقاد معنی نداشت.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تاریخ دو هزار و پانصد ساله مربوط به شاهنشاهی و صهیونیست‌ها است و هیچ اصالتی ندارد زیرا تاریخ بر اساس شاهان نوشته شده است.

نقدی افزود: کار شاهان هخامنشی جنایت کردن به مردم بود و افتخار کردن به آنهایی که جنایت بیشتری کردند اشتباه است.

وی ادامه داد: چرا ما باید خودمان را فرزند شاهان بی رحم و جنایت کار بدانیم، اکنون انقلاب اسلامی به نکبت چند هزار ساله شاهان پایان داده و به مبارزه و آزادی خواهی مردم نتیجه داده است.

نقدی تصریح کرد: انقلاب اسلامی به چهل سالگی رسیده و اکنون باید به آن افتخار کنیم، اما دشمنان می‌خواهند ذهن مردم را منحرف کنند.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی یک تحول بزرگ در تاریخ بشر است و آن را می‌توان با نهضت انبیا مقایسه کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمنان می‌خواهند تصویر جمهوری اسلامی را طوری که خودشان می‌خواهند نشان دهند، اظهار کرد: ما باید به واقعیت‌ها بنگریم که چه کسی پیروز شده و چه کسی شکست خورده است.

نقدی افزود: آمریکا در سال ۱۹۷۸ حرف نخست دنیا را در فرهنگ می‌زد و قدرت نظامی و سیاسی داشت اما آن را با ۴۰ سال اخیر مقایسه کنید به نزول آن پی خواهید برد.

وی تصریح کرد: آمریکا باید برای دلارهایی که از کشورهای عربی گرفته گزارش بدهد ولی برای ارائه گزارش از حملات موشکی استفاده می‌کند.

نقدی بیان کرد: آمریکا ۲۱ هزار میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و سالانه هزار میلیارد دلار افزوده می‌شود و به گفته خودشان در سال ۲۰۳۰ ورشکسته خواهد شد.

وی یادآور شد: رئیس جمهور آمریکا حتی با ماشین زرهی هم به خیابان کشورهای دیگر نمی‌رود و با بالگرد سفر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، فقیرترین کشورها علیه آمریکا رای دادند.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: زمانی که ما انقلاب کردیم دو ابرقدرت در دنیا داشتیم اما در حال حاضر ابر قدرت نداریم و آمریکا در حد یک قدرت نازل و منزوی است.

نقدی افزود: امروز رئیس جمهور آمریکا لیبرال دموکراسی را لگدمال کرده و موجب سقوط لیبرال دموکراسی شده است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل گفته که جهانی سازی معنی ندارد و من به دنبال اقتصاد ملی آمریکا هستم.

نقدی با بیان اینکه هیچ کدام از صحبت‌های من تخیلی نیست و بر اساس واقعیت می‌گویم، اظهار کرد: آمریکا نمی‌تواند آتش کالیفرنیا را خاموش کند و می‌گویند سایه جنگش بر سر ایران است در حالی که آنها یک آتش را نتوانستند خاموش کنند.

وی اضافه کرد: ما سرگرم واقعیت‌های جعلی شده‌ایم که از آمریکا کشوری ابرقدرت ساخته‌اند.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی منحنی کشاورزی ایران رو به سقوط بود، گفت: امروز فقط ۱۰ میلیارد دلار غذا به کشورهای همسایه صادر می‌کند و میزان تولیدات کشاورزی هفت برابر شده است.

نقدی افزود: پیش از انقلاب اسلامی قدرت نظامی ایران بدون آمریکا صفر بود اما اکنون قدرت بلامنازع نظامی منطقه است و حتی اندیشکده آمریکا می‌گوید ایران جزو هفت یا هشت قدرت نظامی برتر دنیا است.

وی ادامه داد: پس از انقلاب ۷۹ رتبه در علم پزشکی رشد داشته‌ایم، در فناوری‌های نو جزو ۱۰ کشور برتر دنیا هستیم و در تمام صنعت‌های مهم میان ۲۰ کشور برتر قرار داریم.

نقدی تصریح کرد: انگلیسی‌ها در دوبی برج ساخته‌اند و اکنون می‌گویند امارات پیشرفت کرده است در حالی که غیر از برج چیزی ندارد.

وی یادآور شد: در دوران پهلوی ۱۱ هزار عنوان کتاب در ایران چاپ شد اما در سال گذشته ۱۰۷ هزار عنوان کتاب در ایران چاپ شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه بانوان بیشترین دستاورد را از انقلاب داشتند، گفت: می‌گویند آزادی بانوان سلب شده در حالی که اکنون فقط در حوزه ورزش بانوان آمار گویای همه چیز است.

نقدی افزود: آمارهای انقلاب اسلامی در ۴۰ سال بی سابقه بوده و باید چهل سالگی آن را جشن بگیریم.

وی ادامه داد: امروز صحبت از گرانی در ایران می‌کنند در حالی که شعار انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود.

نقدی تصریح کرد: به گفته فرح، محمدرضا شاه پهلوی در خاطراتش گفته آرزو دارم دوباره به سلطنت برسم و با آمریکا ستیز کنم در حالی که ما ۴۰ سال در حال ستیز با آمریکا هستیم.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر آزادی داریم اما گاهی اوقات ممکن است در رای دادن اشتباه کنیم و اگر رای اشتباه داده‌ایم ایراد از انقلاب نیست.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گقت: مردم سالاری ما را رهبری حفاظت کرده و ستون خیمه آن ولایت فقیه بوده و معیارهای انقلاب سر جای خودش است.

نقدی افزود: مشکل اقتصادی پیش روی انقلاب ساده‌ترین مشکل پیش رو در تاریخ است و اگر با رویکرد اقتصاد مقاومتی پیش برویم جهشی ایجاد می‌شود که این مشکلات را از یاد خواهیم برد.

وی ادامه داد: دشمنان پس از انقلاب شاخه‌های تروریستی در ایران تشکیل دادند در حالی که مسئولان اطلاعات در ایران دانشجوها بودند و با دست‌های خالی بساط تروریست‌ها جمع شد.

نقدی اضافه کرد: اقتصاد مولد و پیش رو نیازمند انرژی، منابع، نیروی انسانی، علم و نقدینگی است که ما همه آن را در اختیار داریم و اقتصاد مقاومتی به معنی استفاده از ظرفیت‌های خودمان است.