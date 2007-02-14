شکست راه آهن حتمی است/ بهترین نتایج تاریخ باشگاه پیکان را در لیگ رقم می زنیم

مدیرعامل باشگاه پیکان با بیان این مطلب به خبرنگارمهر افزود : خوشبختانه برخلاف نیم فصل اول که تیم ما درهفته های ابتدایی نوسانات زیادی داشت، درحال حاضر انسجام و هماهنگی مطلوبی بین بازیکنان و کادرفنی ایجاد شده و پیروزی های اخیرنیز روحیه برتری طلبی و میل به پیروزی را در تیم تقویت کرده و با این شرایط امید زیادی داریم تا درنیم فصل دوم به نتایج بهتری دست یابیم .



ثنایی درخصوص دیدار این هفته تیم پیکان مقابل راه آهن گفت : با توجه به شرایط تیمی و امتیاز میزبانی دراین دیداربه نتیجه ای جز پیروزی وکسب سه امتیاز فکرنمی کنیم تا موقعیت خود را درجمع تیم های بالای جدول تثبیت کنیم . البته راه آهن با توجه به موقعیت نامناسبی که درجدول دارد، چیزی برای از دست دادن ندارد و تمام توان خود را برای کسب امتیازاز این دیداربکارخواهد گرفت و نباید این تیم را دست کم بگیریم .



وی تصریح کرد : قصد داریم با شکست راه آهن، با روحیه مضاعفی به مصاف پرسپولیس برویم وپس ازشکست استقلال در دور رفت اینبار پرسپولیس را مقابل تماشاگرانش با شکست روبرو کنیم که این نتیجه می تواند بخش عمده ای از اهداف ما را درکسب جایگاهی درخور در لیگ ششم تضمین کند .



مدیرعامل پیکان با بیان اینکه امسال برای کسب یکی ازسکوهای اول تا چهارم لیگ برترتلاش می کنیم اظهار داشت : امسال بدنبال آن هستیم تا بهترین نتایج تاریخ باشگاه پیکان را در لیگ برتررقم بزنیم و اعتقاد داریم این پتانسیل درتیم پیکان وجود دارد. ضمن اینکه درجام حذفی نیز راه همواری برای رسیدن به فینال پیش رو داریم و قهرمانی در این مسابقات هم ازجمله اهداف ما درفصل جاری است .