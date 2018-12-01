۲۰ هزار معلول در حوزه توانبخشی بهزیستی استان زنجان ثبت نام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی‌قیداری ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی معلولان، افزود: در حال حاضر ۲۰ هزار و ۲۳۹ معلول در حوزه توانبخشی این اداره کل ثبت نام کرده اند که تعداد ۱۲ هزار و ۵۱۸ از آنها از خدمات مراکز بهزیستی استان بهره مند هستند.

وی از اجرای طرح غربالگری شنوایی برای تشخیص ناشنوایی نوزادان در طول سال خبر داد و ادامه داد: ۱۷ هزار و ۳۵۶ نوزاد تحت غربالگری شنوایی قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۰ نوزاد ناشنوا تشخیص داده شدند.

محمدی قیداری با بیان اینکه ۱۰ نوزاد ناشنوا، برای دریافت خدمات توانبخشی از جمله سمعک و کاشت حلزون به مراحل بالاتر ارجاع شدند، گفت: بهزیستی، غربالگری شنوایی را فقط مختص نوزادان نمی‌داند و ۸ مرکز غربالگری در سطح استان فعال است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: معلولان تحت پوشش بهزیستی از خدمات ۸ مرکز روزانه، ۴ مرکز حرفه‌آموزی و ۲ کارگاه تولیدی حمایتی بهره‌مند می‌شوند. همچنین در حال حاضر ۱۰ مرکز شبانه‌روزی در سطح استان فعال است که در مجموع ماهانه یک میلیارد تومان یارانه دریافت می‌کنند.

محمدی قیداری در ادامه با بیان اینکه ۹۹۴ دانش‌آموز و ۲۲۵ دانشجوی معلول از خدمات توانبخشی و تامین هزینه‌های تحصیلی بهره‌مند هستند و ۲۲۰ نفر نیز خدمات ویزیت در منزل دریافت می‌کنند، گفت: معلولان باید قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را مطالعه کنند و حقوق خود را بدانند.

وی همچنین به افزایش ۳.۵ برابری مستمری طی سال گذشته اشاره کرد و افزود: طی سال‌های گذشته، ۷۰۶۷ نفر مستمری‌بگیر داشتیم و این تعداد در حال حاضر به ۱۴ هزار و ۶۷۸ نفر افزایش یافته است که در مجموع ماهانه رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان مستمری دریافت می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان تنبلی چشم را از علت‌های شایع نابینایی عنوان کرد و افزود: طرح غربالگری تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ ساله چندین سال است که اجرا می‌شود و برای این منظور، در طول سال ۱۰ پایگاه ثابت در سطح استان فعال است. همچنین سال گذشته ۴۶ هزار و ۵۹۰ کودک مورد تحت غربال‌گری تنبلی چشم قرار گرفتند.

محمدی قیداری با بیان اینکه چرخه مستمری برای معلولان شدید و خیلی شدید بود و سقف مستمری‌بگیران ثابت بود، ادامه داد: به همین‌خاطر ما پشت نوبتی زیاد داشتیم. در حال حاضر نیز تعداد مستمری‌بگیران افزایش نیافته است، فقط همه پشت نوبتی‌ها جذب شده‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان این‌که ۵۰ درصد از معلولیت‌ها ناشی از اختلالات ژنتیک است و ۱۹ هزار بیماری ژنتیک شناخته شده وجود دارد، گفت: مراکزی در سطح استان، مشاوره‌های ژنتیک را به متقاضیان ارائه می‌دهد و در همین راستا، سال گذشته ۱۵۳۶ نفر به مراکز مشاوره ژنتیک در سطح استان مراجعه کردند و ۲۰۰۰ نفر از دانش‌آموزان نیز تحت غربالگری ژنتیک قرار گرفتند.

محمدی قیداری با بیان اینکه ۲۲ هزار و ۴۰۰ نفر از دانش‌آموزان در قالب تفاهم‌نامه با آموزش و پرورش، تحت آموزش‌های آگاه‌سازی برای پیشگیری از معلولیت‌ها قرار گرفتند، افزود: متاسفانه اجباری شدن مشاوره‌های ژنتیک هنوز به صورت مدون اجرا نمی‌شود ولی تاکنون ۱۵۵۳ زوج در شهرستان خدابنده تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.