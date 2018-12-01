اولین جلسه دادگاه عضو شورای شهر مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات یکی از اعضای شورای شهر به همراه تعدادی دیگر از متهمان ظهر شنبه در شعبه ۱۳۲ دادگاه کیفری دو مشهد و به ریاست قاضی باخدا به صورت علنی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این جلسه که با حضور متهمین و وکلای آن ها و تعدادی از دانشجویان ،شهروندان محترم و اصحاب رسانه و مطبوعات برگزار شد ؛قاضی باخدا پس از اعلام رسمیت جلسه و اعلام تذکرات قانونی و اخلاقی لازم از نماینده دادستان خواست که به قرائت کیفرخواست تنظیمی بپردازد.

پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد برای هفت متهم پرونده، متهمین حاضر در جلسه به دفاع از خود در خصوص اتهامات مختلف از جمله ارتکاب فعل حرام، شرب خمر،اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی،تحصیل مال نامشروع ، ارتشاء ، شروع به ارتشاء ، تصدی بیش از یک شغل ، انتشار عکس های مستهجن ، روابط نامشروع و سایر اتهامات منتسبه پرداختند.

در این جلسه همچنین وکلای مدافع متهمان ، ضمن ارائه لوایح دفاعیه توضیحات و دفاعیات مورد نظر را به محضر دادگاه ارائه کردند.

گفتنی است اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ، خانمها (آ-الف)، (ز-پ )،(ت –ص )،( الف - ر )،( س – م ) و آقایان (م – د ) و (الف – ش ) با یک ساعت تاخیر به دلیل عدم حضور دو تن از متهمان پرونده در ساعت ۱۰صبح آغاز و در ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه به پایان رسید.

همچنین جلسه آتی رسیدگی به اتهامات افراد مذکور بنا به در خواست وکلای متهمین به صورت علنی برگزار خواهد شد.