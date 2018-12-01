به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده معاون عمرانی استاندار بوشهر عصر شنبه در پایان بازدید از پروژه های عمرانی و گردشگری شهرستان جم با تاکید بر لزوم اهتمام مسئولان در تکمیل پروژه های عمرانی بویژه پروژه‌های حوزه آب اظهار داشت: هدف ما از این بازدیدها، تحرک پروژه‌ها به‌ویژه پروژه های حوزه آب است تا با تکمیل پروژه‌ها، شاهد رضایت‌مندی مردم باشیم.

وی افزود: در بازدیدهای امروز، از پروژه‌های عمران شهری و روستایی، راهسازی، برقرسانی، گردشگری، آبرسانی، ورزشی، منابع طبیعی و ....بازدید کردیم و مجریان پروژه‌ها، توضیحات لازم در مورد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را ارائه کردند و ضمن بررسی مشکلات و موانع پیش رو، دستورات لازم برای تسریع در تکمیل پروژه‌ها صادر شد.

ستوده یادآور شد: از همه توان و ظرفیت موجود برای تامین اعتبارات مورد نیاز پروژه‌ها، بهره می‌بریم و هیچ فرصتی را هدر نخواهیم داد.

معاون عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه یک ریال از اعتبارات استان بوشهر برگشت نخورده است خاطر نشان کرد: علاوه براین که یک ریال از اعتباراتی که به استان تخصیص یافته، برگشت نخورده بلکه با وضعیت اقتصادی کنونی کشور، جذب اعتبارات با چانه زنی استاندار، بی نظیر و قابل توجه بوده است.

وی ابراز داشت: البته با نظر خانم الماسی نماینده شهرستانهای جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی موافق هستم، زیرا نفت برای تکمیل و اتمام پروژه‌هایش باید تخصیص‌های بیشتری بدهد.

معاون عمرانی استاندار بوشهر ضمن تشکر از زحمات و پیگیریهای مجدانه خانم دکتر الماسی بابت حرکت موثر در مسیر توسعه استان گفت: همه باید تلاش کنیم با همگرایی و اراده جمعی این اعتبارات را که مورد نیاز است از نفت بگیریم و پروژه‌ها را تکمیل کنیم.

معاون عمرانی استاندار بوشهر با همراهی نماینده شهرستانهای جنوب استان بوشهر در مجلس، فرماندار جم، مدیران کل دفاتر شهری و روستایی و دفتر فنی استانداری و مدیران کل میراث فرهنگی و گردشگری، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، آبفا، آبفار و منابع طبیعی از پروژه‌های عمرانی و گردشگری شهرستان جم بازدید کردند.

پروژه راهسازی باغان به سرچشمه، پروژه راهسازی مسیر سرچشمه به ریز، مسیر ریز به دژگاه و پروژه مجتمع فرهنگی هنری ریز از جمله پروژه‌هایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.

پروژه‌های عمران شهری شهرهای انارستان، ریز و جم نیز از دیگر پروژه‌هایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.

بازدید از ۲ مخزن در دست احداث انارستان و ریز ، همچنین بازدید از روند آماده سازی روستاهای هدف گردشگرب کوچهر ، تنگمان جمال آباد و بیدبلند و صحبت با دهیاران و اعضای شورای این روستاها نیز از دیگر برنامه‌های معاون عمرانی استاندار بوشهر و همراهان بود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر همچنین دقایقی در ورزشگاه تختی جم حاضر شد و دیدار تیم‌های پارس جنوبی جم و تراکتورسازی را در کنار تماشاگران مشاهده کرد.