به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع استاندار بوشهر در دیدار با محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ضمن ارائه گزارش برنامه‌های هفته دولت و طرح‌های اقتصادی و پروژه‌های عمرانی که در این مناسبت به بهره برداری رسید و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد، خواستار تأمین اعتبار و سرمایه‌گذاری برای انجام پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اقتصادی مهم و اولویت‌دار استان شد.

استاندار بوشهر در ادامه، در راستای ضرورت تأمین مالی برای سرمایه گذاری توسط شرکت‌های تولیدی و خدماتی در استان از طریق صندوق توسعه ملی و منابع بانکی درون استان، خواستار انتقال بیشتر سپرده‌های بانکی شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌ها همچون وزارت نفت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت آموزش و پرورش و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.

معاون اول رئیس جمهور نیز ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در استان بوشهر، این استان را از جهات گوناگون به‌ویژه در عرصه اقتصادی برای کشور، مهم ارزیابی و ضمن تمجید از مردم استان بوشهر، با درخواست‌های استاندار بوشهر موافقت کرد.

در این نشست با تأمین اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومانی پروژه بزرگراه دالکی کنار تخته از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت موافقت شد.