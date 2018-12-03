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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۷

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

برقراری ۴۰۳ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان و انجام تنها ۷ عملیات طی یک روز

برقراری ۴۰۳ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان و انجام تنها ۷ عملیات طی یک روز

همدان - رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان از برقراری ۴۰۳تماس بامرکز ۱۲۵ همدان و انجام تنها ۵ عملیات طی یک روز خبر داد.

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت در یک عملیات اطفای حریق و ۶ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۰۳ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۷ مورد منجر به عملیات شده، ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۱۰۳ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۸۳ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت یک مورد آتش سوزی شامل حریق مغازه در میدان امام (ره) بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: همچنین ۶ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل در خضر، نجات حیوانات در میدان فلسطین، مهار حیوانات در سعیدیه، ۲ مورد عملیات امداد و نجات در حادثه تصادف خودرو در میدان باباطهر و جاده حیدره و رها سازی اندام بدن از داخل فلزات زینتی و زیورآلات در محل ایستگاه مرکزی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

وی گفت: تعداد ۳ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.

کد مطلب 4474429

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