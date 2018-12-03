اولین پوستر «بی نامی» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، اولین پوستر فیلم سینمایی «بی نامی» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضابالا در حالی رونمایی شد که کمتر از ١٠ روز به آغاز اکران این فیلم سینمایی در سینماهای کشور مانده است.

محمد روح الامین طراحی پوستر این فیلم را بر عهده داشته است.

این فیلم به سرگروهی سینما ایران اکران می شود و موسسه سینمایی راه عرفان با مدیریت محسن مسافرچی پخش آن را بر عهده دارد.

باران کوثری، حسن معجونی، پوریا رحیمی سام، هوشنگ قوانلو، شهروز دل افکار، مهتاب ثروتی، علی باقری، رضا افشار و محمود نظرعلیان در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «چند روز مانده به تولد چهل سالگی امیر، اتفاقاتی او را وارد بحران بزرگی می کند؛ بحرانی که او را به جستجو وا می دارد.»

عوامل «بی نامی» عبارتند از نویسنده و کارگردان: علیرضا صمدی، تهیه کننده: مجید رضابالا، مجری طرح: مهدی نویدان فر، بازنویسی فیلمنامه: فرهاد مهندس پور، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، صداگذار: علیرضا علویان، موسیقی: آرمان موسی پور، تدوین: خشایار موحدیان، سودابه سعیدنیا، طراح گریم: علی بهرامی فر، طراح صحنه: بهزاد آدینه طراح لباس: هما بهجتی و مشاور رسانه ای: میثم محمدی.