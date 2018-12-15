  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

رونمایی از دومین پوستر «بی‌نامی»

رونمایی از دومین پوستر «بی‌نامی»

دومین پوستر فیلم سینمایی «بی‌نامی» در اولین هفته اکران در سینماها رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، دومین پوستر فیلم سینمایی «بی‌نامی» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه‌کنندگی مجید رضابالا رونمایی شد.

«بی‌نامی» یک اثر مستقل اجتماعی است که به تازگی اکران آن در سینماها آغاز شده و باران کوثری، حسن معجونی، پوریا رحیمی سام، هوشنگ قوانلو، شهروز دل افکار، مهتاب ثروتی، علی باقری، رضا افشار و محمود نظرعلیان در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

این فیلم به سرگروهی سینما ایران اکران خواهد شد و موسسه سینمایی راه عرفان با مدیریت محسن مسافرچی پخش آن را برعهده دارد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده hsj: چند روز مانده به تولد چهل سالگی امیر اتفاقاتی او را وارد بحران بزرگی می‌کند؛ بحرانی که او را به جستجو وامی دارد.

عوامل «بی نامی» عبارتند از نویسنده و کارگردان: علیرضا صمدی، تهیه‌کننده: مجید رضابالا، مجری طرح: مهدی نویدان فر، بازنویسی فیلمنامه: فرهاد مهندس پور، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، صداگذار: علیرضا علویان، موسیقی: آرمان موسی‌پور، تدوین: خشایار موحدیان، سودابه سعیدی نیا، طراح گریم: علی بهرامی فر، طراح صحنه: بهزاد آدینه طراح لباس: هما بهجتی و مشاور رسانه‌ای: میثم محمدی.

کد مطلب 4485348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها