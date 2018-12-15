به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، دومین پوستر فیلم سینمایی «بی‌نامی» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه‌کنندگی مجید رضابالا رونمایی شد.

«بی‌نامی» یک اثر مستقل اجتماعی است که به تازگی اکران آن در سینماها آغاز شده و باران کوثری، حسن معجونی، پوریا رحیمی سام، هوشنگ قوانلو، شهروز دل افکار، مهتاب ثروتی، علی باقری، رضا افشار و محمود نظرعلیان در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

این فیلم به سرگروهی سینما ایران اکران خواهد شد و موسسه سینمایی راه عرفان با مدیریت محسن مسافرچی پخش آن را برعهده دارد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده hsj: چند روز مانده به تولد چهل سالگی امیر اتفاقاتی او را وارد بحران بزرگی می‌کند؛ بحرانی که او را به جستجو وامی دارد.

عوامل «بی نامی» عبارتند از نویسنده و کارگردان: علیرضا صمدی، تهیه‌کننده: مجید رضابالا، مجری طرح: مهدی نویدان فر، بازنویسی فیلمنامه: فرهاد مهندس پور، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، صداگذار: علیرضا علویان، موسیقی: آرمان موسی‌پور، تدوین: خشایار موحدیان، سودابه سعیدی نیا، طراح گریم: علی بهرامی فر، طراح صحنه: بهزاد آدینه طراح لباس: هما بهجتی و مشاور رسانه‌ای: میثم محمدی.