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۲۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۰۰

قیمت مسکن باز هم کاهش می یابد

قیمت مسکن باز هم کاهش می یابد

با توجه به گزارشات اخیر درباره کاهش100 تا 400 هزار تومانی قیمت مسکن در نقاط مختلف تهران در روزهای گذشته،‌ کامیار بیات ماکو عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی مسکن و ساختمان استان تهران هم از کاهش قیمت مسکن در سال آینده خبر داد.

عضوهیئت مدیره سازمان نظام مهندسی مسکن وساختمان استان تهران درگفتگو با خبرنگارمهر با تاکید برکاهش قیمت مسکن درسال آینده افزود: موج گرانی کاذب قیمت مسکن درطول ماه های اخیر از یکسو ونداشتن توان مالی مردم برای خرید از سوی دیگرموجب عمیق ترشدن رکود دربازارخرید وفروش مسکن شد و با توجه به این که بازارمسکن تابع عرضه وتقاضا است لذا موج گرانی مسکن پس ازمدتی از بین خواهد رفت .

به گفته کامیاربیات ماکو، البته این درحالی است که علی رغم پیش بینی کاهش قیمت مسکن درسال آینده اما قیمت ها به نرخ های بهار سال جاری بازنخواهد گشت.

وی با اشاره به نزدیک شدن به فصل عمومی رونق بازار خرید و فروش مسکن، ‌تاکید کرد: ‌با توجه به نزدیکی به فصل عمومی رونق بازار خرید و فروش مسکن لذا پیش بینی می شود بازارخرید و فروش تکان جزئی نیزداشته باشد.

بیات ماکو با تقدیر ازگرایش عمومی دولت در زمینه بودجه انقباضی سال 86 ،‌ گفت: خوشبختانه بودجه سال 86 برخلاف بودجه سال 85  به صورت انقباضی بسته شده و این درحالی است که  نحوه بودجه ریزی درسال 85 با توجه به رکود موجود دربخش مسکن به گونه ای بود که موجب وارد آمدن صدمات جبران ناپذیری به بخش عمران وساخت و ساز وورشکستگی بسیاری از پیمانکاران این بخش شد .

وی اظهار امیدواری کرد که با توجه به بسته شدن انقباضی بودجه سال 86 ،‌ صدمات وارده درسال 85 به بخش مسکن گسترش نیابد.

کد مطلب 447477

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