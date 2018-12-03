تولید گوشی آکاردئونی با ۲ نمایشگر و ۱۰ گیگابایت رم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، رونمایی از این گوشی در تاریخ ۱۱ دسامبر یعنی یک هفته دیگر صورت می گیرد. این گوشی که Nex۲ نام دارد، مجهز به حسگر اثر انگشت بوده و نمایشگرهای آن تقریبا کل نمای جلوی گوشی را در برمی گیرند.

دوربین این گوشی هم به صورت دوگانه و کشویی طراحی شده و تنها در صورت علاقه کاربر به عکس گرفتن به سمت بالا کشیده شده و برای عکاسی مورد استفاده قرار می گیرد.

با کشیدن نمایشگرهای این دو گوشی در دو جهت مخالف فضای مابین این دو نمایشگر مانند آکاردئون کش می آید. البته هنوز مشخص نیست آیا چنین سبک طراحی برای یک تلفن همراه مورد توجه و استقبال قرار می گیرد یا خیر. البته این اولین گوشی با دو نمایشگر نیست و در سال های اخیر برخی شرکت های چینی دیگر مانند اوپو نیز چنین محصولاتی تولید کرده اند.

Nex۲ از نظر سخت افزاری هم گوشی قدرتمندی است و به عنوان مثال دارای ۱۰ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است. البته گفته می شود مدل های ارزان قیمت تری از این گوشی با ۳ یا ۴ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی نیز تولید خواهند شد.

در یکی از ویدئوهایی که در مورد این گوشی در اینترنت منتشر شده نمایی از پشت آن با سه دوربین دیده می شود که البته هنوز اطلاعات بیشتری در این زمینه در دسترس نیست. در شرایطی که قیمت این گوشی مشخص نیست، پیش بینی می شود قیمت آن از ۸۵۰ یورو فراتر برود.