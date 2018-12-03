۷۰ درصد زندانیان مهریه در استان فارس آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، علی القاصی‌مهر در نشست کمیته کاهش جمعیت کیفری استان با اشاره به این که از انتهای مهرماه تا کنون ۴۴۳ زندانی مهریه از زندان های فارس آزاد شده اندگفت: پیش از این استان فارس به لحاظ تعداد زندانیان مهریه از آمار بالایی برخوردار بود .

علی القاصی با قدردانی از اهتمام مجموعه قضایی و اداره کل زندان های استان در فراهم سازی زمینه اجرای بخشنامه ریاست قوه قضائیه همچنین از آزادی ۱۰۷۵ نفر از دیگر زندانیان جرائم غیر عمد از طریق کمک های مردمی و ستاد دیه در ۸ ماهه امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: از این تعداد ۲۶۷ نفرزندانیان آزاد شده از محل کمک های مردمی ستاد دیه آزاد شده اند .

وی در ادامه گفت: فرایند اجرای مجازات ها موضوعی است که باید بیشتر مد نظر همکاران قضایی قرار گیرد چرا که هدف از طی شدن فرآنید رسیدگی اجرای مجازات در راستای اصلاح و باز اجتماعی کردن محکومان و بازگشت آنان به جامعه است بنابراین حلقه نهایی فرآیند قضایی یعنی اجرای مجازات از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه با تدوین سیاست های برنامه ریزی شده در راستای اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری در یک سال گذشته با کاهش ۱۴ درصدی ورودی زندانیان به زندان های فارس روبرو بوده ایم گفت: بخشی از این برنامه ها با حضور مستمر و هدفمند همکاران قضایی در زندان ها در راستای تعیین تکلیف وضعیت متهمان تحت قرار تحقق یافته است به نحوی که در آخرین دیدار دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونین وی در زندان ضمن ملاقات چهره به چهره با بیش از ۲۰۰۰ نفر از زندانیان زمینه بهره مندی برخی از این متهمان و سایر مددجویان زندان از تسهیلات قانونی فراهم شد.

القاصی مهر استفاده از مجازات های جایگزین حبس جهت زندانیان واجد شرایط را همچنان یکی از سیاست های مجموعه قضایی استان در کلیه حوزه های قضایی خواند و خاطر نشان کرد: با برگزاری کارگاه های آموزشی این حرکت در استان فارس شروع مناسبی داشت اما لازم است در راستای تقویت استفاده از این ظرفیت قانونی جدید مجدداً اطلاع رسانی هایی در میان قضات در دستور کار قرار گیرد .

رئیس شورای قضایی استان بر تلاش و جدیت بیشتر مدیران در جهت تغییر نگرش قضات مجموعه در راستای بهره گیری از تأسیسات ارفاقی و در نتیجه کاهش جعیت کیفری زندان ها تأکید کرد و افزود: این تغییر نگرش با توجه به بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه و تأکیدات علما و فقها در خصوص پرونده های مهریه ایجاد گردید که می توان همین نگرش را در جهت کاهش جمعیت کیفری به سایر تصمیمات قضایی قضات در جرائم غیر عمد و مالی تسری داد تا استفاده از این ظریفت های قانونی به یک دیدگاه ثابت و پایدار تبدیل شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس در این نشست بر بازبینی و بررسی دقیق پرونده های محکومین جرائم مالی غیر عمد و همچنین زنان زندانی در جهت کمک به اقشار یاد شده تأکید کرد و خاطر نشان ساخت با بهره از ظرفیت های قانونی موجود زمینه آزادی این اقشار در اولویت اقدامات قرار گیرد .

در ابتدای این نست نیز مدیر کل زندان های فارس ضمن ارائه آمار هایی از آخرین وضعیت زندان های فارس و میزان نوسانات ورود و خروج مددجویان در مقایسه با سال گذشته گفت: در راستای اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص زندانیان مهریه با همکاری قضات در کلیه حوزه های قضایی زمینه آزادی ۴۴۳ نفر از این مددجویان فراهم گردید که بنا به اعلام سازمان زندان های کشور استان فارس در اجرای بخشنامه مذکور و آزاد سازی زندانیان مهریه رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است .