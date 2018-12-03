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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۶

دختران جودوکار آذربایجان شرقی در المپیاد کشوری سوم شدند

دختران جودوکار آذربایجان شرقی در المپیاد کشوری سوم شدند

تبریز - المپیاد استعدادهای برتر جودو دختران کشور در یزد با مقام سومی دختران جودوکار آذربایجان شرقی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، المپیاد استعدادهای برتر کشور جودو در بخش دختران به میزبانی استان یزد برگزار شد و در پایان، دختران جودوکار استان موفق به کسب ۲ مدال شدند.

تیم جودوی آذربایجان شرقی در این دوره از مسابقات با کسب ۱ نشان طلا و ۱ نشان نقره سوم شد.

جودوکاران همدانی هم با کسب ۲ نشان طلا و ۳ مدال برنز عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

اصفهانی ها نیز با یک طلا، ۲ نقره و ۱ برنز بر سکوی دوم این دوره از مسابقات ایستادند.

این رقابت های با حضور ۱۳۰ ورزشکار از ۲۳ تیم در ۶ وزن برگزار شد؛ شناسایی استعدادها، ایجاد رقابت سالم و سازنده بین ورزشکاران و معرفی افراد برتر برای حضور در اردوی تیم ملی از اهداف برگزاری این المپیاد عنوان شده است.

کد مطلب 4475206

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