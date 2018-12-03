دختران جودوکار آذربایجان شرقی در المپیاد کشوری سوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، المپیاد استعدادهای برتر کشور جودو در بخش دختران به میزبانی استان یزد برگزار شد و در پایان، دختران جودوکار استان موفق به کسب ۲ مدال شدند.

تیم جودوی آذربایجان شرقی در این دوره از مسابقات با کسب ۱ نشان طلا و ۱ نشان نقره سوم شد.

جودوکاران همدانی هم با کسب ۲ نشان طلا و ۳ مدال برنز عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

اصفهانی ها نیز با یک طلا، ۲ نقره و ۱ برنز بر سکوی دوم این دوره از مسابقات ایستادند.

این رقابت های با حضور ۱۳۰ ورزشکار از ۲۳ تیم در ۶ وزن برگزار شد؛ شناسایی استعدادها، ایجاد رقابت سالم و سازنده بین ورزشکاران و معرفی افراد برتر برای حضور در اردوی تیم ملی از اهداف برگزاری این المپیاد عنوان شده است.