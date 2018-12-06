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۱۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۳۵

جدیدترین خبرها از وضعیت یک هنرمند؛

علیرضا جاویدنیا امروز مرخص می شود/ وضعیت عمومی خوب است

علیرضا جاویدنیا امروز مرخص می شود/ وضعیت عمومی خوب است

علیرضا جاویدنیا خبر داد که امروز ۱۵ آذر از بیمارستان مرخص می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جاویدنیا کارگردان فصل جدید برنامه «صبح جمعه با شما» است که روز ۱۲ آذر به دلیل عارضه قلبی در بخش مراقبت‌های ویژه مرکز قلب تهران بستری شد.

جاویدنیا که در این چند روز در بیمارستان بستری بود درباره وضعیت جسمانی خود به خبرنگار مهر بیان کرد: خدا را شکر حالم خیلی بهتر است و امروز پنجشنبه ۱۵ آذر بعد از معاینه توسط پزشک از بیمارستان مرخص می شوم.

وی با اشاره به نظر پزشکان نسبت به روند درمانی خود اظهار کرد: البته این ترخیص از بیمارستان موقتی است و دوباره باید بازگردم.

این هنرمند برنامه های طنز رادیویی درباره وضعیت خود توضیح داد: حالم امروز خیلی خوب است و از مردمی که در این چند روز پیگیر حال من بودند بسیار تشکر می کنم. خیلی خوشحالم کردند که جویای وضعیت من بودند و از شما می خواهم سلام من را به همه آنها برسانید.

کد مطلب 4477554
عطیه موذن

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    نظرات

    • س.ش IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      2 0
      پاسخ
      خداهمه مریضاروشفابده اللهی امین

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