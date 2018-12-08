حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط پرسپولیس در آستانه بازی با سپاهان اصفهان گفت: پرسپولیس شرایط خیلی خوبی دارد. آنها با توجه به داشته های خود توانسته اند تاکنون نتایج بسیار خوبی را کسب کنند که نشان از تمرکز بالای بازیکنان این تیم برای ادامه روند موفقیت و پیشرفت است.

سرمربی پیشین پرسپولیس افزود: شاید یکی از عواملی که بتوان به وضوح در تیم فعلی پرسپولیس دید، اتحاد تیمی است. بازیکنان تمام قد در اختیار تیم هستند و دستورات کادرفنی را در زمین اجرا می کنند. حلقه های موفقیت تیمی در پرسپولیس کاملا شکل گرفته و هر کدام از بازیکنان جایگاه واقعی خود را پیدا کرده اند. اعتماد بنفس بازیکنان جوان پرسپولیس بیهوده کسب نشده است و بازیکنان نشان داده اند هروقت وارد زمین می شوند، این حرف کاملا نمود پیدا کرده است. این تیم با وجود تمام سختی ها توانسته است در بالای جدول باشد.

وی در خصوص دیدار با سپاهان اصفهان تصریح کرد: پرسپولیس توان بازی با سپاهان را دارد و می تواند مقتدرانه پیروز میدان شود. البته باید به جرات گفت در طول ادوار گذشته لیگ برتر و همچنین فصل جاری، سپاهان همیشه یکی از بهترین های لیگ بوده است و می تواند برای پرسپولیس دردسرساز شود.

درخشان در پاسخ به این سئوال که آیا مدافعان پرسپولیس می توانند مقابل تاکتیک فنی تیم های تحت هدایت امیر قلعه نویی دفاع کنند؟ اظهار داشت: برانکو ایوانکوویچ بهتر از هر شخص دیگری می تواند در حال حاضر سپاهان را آنالیز کند. قطعا این مربی راه های شکست دادن سپاهان با مربی موفقی مثل آقای قلعه نویی را یاد گرفته است.

سرمربی پیشین پرسپولیس در خصوص صحبت های اخیر برانکو ایوانکوویچ درباره اشتباهات داوری نیز صحبت کرد و گفت: باید در این باره خیلی شفاف گفت که اشتباهات داوری عمدی نیست اما مربیان هم حق دارند به برخی از این اشتباهات اعتراض داشته باشند. به هر حال سلامت داوران ایرانی همیشه مشخص است و باید به آنها احترام خاص گذاشت.

درخشان در پایان در خصوص احتمال هت تریک پرسپولیس در قهرمانی لیگ برتر خاطرنشان کرد: این تیم در نیم فصل دوم با اضافه شدن بازیکنانی نظیر سروش رفیعی و مهدی ترابی بدون شک توانمند خواهد شد و می تواند به جایگاه واقعی خود که باز هم قهرمانی است برسد.