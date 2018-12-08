به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از اجرای طرح «طاهر» توسط پلیس راهور تهران خبر داد.

مهماندار گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل زمستان این طرح از امروز اجرایی شده و با خودروهای آلاینده و دودزا برخورد می‌شود.

وی در ادامه افزود: پلیس همچنین با خودروهایی که مرتکب تخلفات حادثه‌ساز مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و حرکات مارپیچ شوند برخورد می‌کند. افزون بر این، خودروهایی که امنیت اخلاقی را خدشه‌دار کنند نیز مطابق قانون با آن‌ها برخورد لازم صورت می‌گیرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در رابطه با دیگر خودروهای متخلفی که مشمول برخورد در این طرح می‌شوند، گفت: پلیس با خودروهایی که دارای پلاک مخدوش بوده یا فاقد پلاک باشند نیز مطابق قانون رفتار کرده و با آن‌ها برخورد می‌شود.