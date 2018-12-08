۲۵ زنجانی در تصادفات درون شهری کشته شدند

سرهنگ علیاصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وقوع تصادفات درونشهری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی هشت ماه امسال ۲۵ نفر براثر تصادفات درونشهری جان خود را از دست دادند.
وی بابیان اینکه تصادفات فوتی درونشهری زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش دارد، اظهار کرد: در هشت ماه سال گذشته ۲۲ نفر براثر تصادفات درونشهری فوت شدند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: خوشبختانه تصادفات جرحی و خسارتی در هشت ماه امسال کاهش داشته و در مجموع وقوع تصادفات درونشهری نیز بیش از ۱۱ درصد افزایش داشته است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان تأکید کرد: متأسفانه طی هشت ماه امسال علت بیشتر تصادفات درونشهری در استان عدم توجه به جلو، سبقت غیرمجاز و تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.
شیرمحمدی افزود: رانندگان در حین رانندگی اقدام به صحبت کردن با تلفن همراه کرده و یا اینکه بچه به بغل رانندگی میکنند که این امر از عوامل مؤثر در وقوع تصادفات است.
وی تصریح کرد: طی هشت ماه امسال ۱۲ نفر از فوتشدگان تصادفات درونشهری عابرین پیاده، ۸ نفر موتورسیکلت، یک نفر دوچرخهسوار، یک مورد واژگونی خودرو و سه نفر هم سایر اتفاقات و شرایط بوده است.
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