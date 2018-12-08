جلوگیری از تصویب قطعنامه محدودکننده برنامه های فضایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، آرمان پیشینی با بیان اینکه صیانت از حقوق فضایی کشور و جلوگیری از تصویب هرگونه رژیم حقوقی، رهنمود یا قطعنامه محدودکننده برنامه­ های فضایی ایران در مجامع بین المللی به ویژه کوپوس در اولویت برنامه های مرکز روابط و همکاری های بین المللی است.

وی گفت: نمایندگان این سازمان در طی دو سال اخیر با همکاری سایر نهادهای ذیربط کشور، توانستند مانع از تصویب اسناد حقوقی محدود کننده برنامه های صلح آمیز کشورهای در حال توسعه و بویژه ایران شوند. لذا رصد آنچه در مجامع بین المللی در حال شکل گیری است به همراه واکنش های متناسب از جمله اقداماتی است که همواره در راس فعالیت های مرکز قرار می­گیرد.

سرپرست مرکز روابط و همکاری های بین الملل سازمان فضایی ایران افزود : حضور مقتدرانه یک کشور در فضای ماورای جو، علاوه بر توانمندی­های فنی، به شدت به دیپلماسی فضایی، تعاملات بین المللی و نفوذ در نهادهای سیاست گذار بین ­المللی وابسته است و این نکته بخوبی اهمیت و جایگاه حوزه روابط بین الملل را بیش از پیش نشان می­ دهد.

پیشینی با تاکید بر اهمیت نقش همکاری های بین الملی در حوزه فضا خاطر نشان کرد: سازمان فضایی ایران متولی بخش صلح آمیز فضایی کل کشور بوده و در نتیجه بخش بین الملل این سازمان، موظف است ضمن رصد آخرین تحولات منطقه ای و جهانی، بعنوان یک پل ارتباطی، بخوبی نقش اتصال دهی بخش های فضایی کشور با دولت­ها، نهادها، بخش خصوص و افراد حقیقی بین المللی را ایفا نموده و در قالب یک ویترین، نمایشگر جایگاه و توانمندی های فضایی کشور در عرصه جهانی باشد.

وی افزود: سازمان فضایی ایران در نهادهای بین المللی و منطقه ای فضایی مختلفی مانند کوپوس، اپسکو (سازمان همکاری های فضایی اسیا و اقیانوسیه)، ایزنت (شبکه بین الدولی اسلامی در علوم و فناوری فضایی) و اتحادیه بین المللی مخابرات حضور فعال دارد اما این حضور باید با برنامه ریزی منسجم روز به روز تقویت شود.

سرپرست مرکز روابط و همکاری های بین الملل سازمان فضایی ایران گفت: مجامع بین المللی یک فرصت بی نظیر برای نمایش توان فنی و گسترش حضور جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی خواهد بود و تشریح دستاوردهای فضایی کشور در قالب بیانیه های رسمی و همچنین ارائه های فنی در صحن نشست های کوپوس گامی در این راستا بوده است.

وی افزود: ارائه هدفمند دستاوردهای فضایی کشور در نهادهای بین المللی علاوه بر افزایش اقتدار ملی، می تواند تا حدود زیادی تبلیغات منفی کشورهای متخاصم را خنثی نموده و در نتیجه از اعمال فشار بر روی برنامه های تماما صلح آمیز فضایی جمهوری اسلامی ایران بکاهد که البته این امر خود نیازمند آسیب شناسی، برنامه ریزی منسجم و هماهنگی با کلیه ارگان ها و نهادهای ذیربط داخلی است. این مسئله اکنون جزو دغدغه های اصلی مرکز روابط و همکاری های بین الملل سازمان بوده و جلساتی با هدف همفکری ملی در این راستا در حال شکل گیری است.

پیشینی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از بنیانگذاران اپسکو بوده و در کنار کشورهایی همچون چین، پاکستان و ترکیه در اکثر پروژه های این سازمان منطقه ای حضور فعالی دارد که حضور موثر در پروژه های مهمی مانند منظومه ماهواره های کوچک دانشجویی، منظومه ماهواره های کوچک چند منظوره، رصد و ردگیری اجرام فضایی با استفاده از تلکسوپ نوری صرفا نمونه ای از این موارد می باشد. اگرچه، همچنان ظرفیت های بسیار زیادی در اپسکو نهفته است که باید از این فرصت ها استفاده حداکثری کرد.

سرپرست مرکز روابط و همکاری های بین الملل سازمان فضایی ایران خاطر نشان کرد: سازمان فضایی ایران، ضمن حفظ عضویت و ارتقاء جایگاه خود در مجامع سیاستگذار بین ­المللی، باید درباره عضویت در نهادهای مهم بین المللی علمی نیز اقدام کند که در همین زمینه نیز خوشبختانه چندی پیش طرح عضویت سازمان در مجمع معتبر فضایی به نام IAF (فدراسیون بین المللی فضانوردی) در کمیسیون مجلس شورای اسلامی مطرح و مصوب گردید که امیدواریم بزودی این عضویت در صحن علنی نیز مورد تصویب قرار گیرد.

پیشینی با تاکید بر توسعه همکاری های بین المللی افزود: مرکز روابط و همکاری­های بین الملل سازمان فضایی،‌ با هدف تأمین نیازمندی­های داخلی و صادرات فناوری، تجهیزات و خدمات در حوزه فضایی با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امورخارجه در حال تدوین یک نقشه راه برای توسعه همکاری های دوجانبه بوده و امید است بزودی مذاکرات با نمایندگان کشورهای هدف آغاز شود.

وی تلاش برای توسعه صادرات و دستیابی به بازار منطقه خاورمیانه را در اولویت گروه توسعه همکاری اقتصادی این مرکز دانست و گفت: دانشگاه ها و بخش خصوصی، در طی سال­های اخیر توانسته اند بصورت قابل ملاحظه ای اقدام به توسعه فناوری بومی و خدمات کاربردی فضاپایه نمایند بطوریکه هم اکنون بسیاری از این موارد قابلیت صادرات به سایر کشورها را داراهستند.

سرپرست مرکز روابط و همکاری های بین الملل سازمان فضایی ایران تسهیل گیری و حمایت از بخش خصوصی بمنظور صادرات فناوری و خدمات فضایی کشور را از اولویت برنامه های سازمان فضایی ایران برشمرد و افزود: در تلاش هستیم ضمن نیازسنجی بازارهای منطقه ای و بین المللی، از طریق معرفی توانمندی های داخلی، رایزنی های بین الدولی و امضای یادداشت تفاهم همکاری دوجانبه با کشورهای هدف، شرایط را برای عرضه پررنگ محصولات و خدمات فضایی در بازارهای مد نظر ایجاد کنیم.

وی گفت: این در حالی است که مشارکت و جذب سرمایه گذاران خارجی در پروژه های فضایی کشور به خصوص اپراتوری ماهواره مخابراتی می تواند گامی بزرگ برای تقویت توان داخلی در این حوزه تلقی شود.