به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش «پهلوان پایتخت» را پویان غفاری نوشته و در خلاصه داستان آن آمده است: سیدعلی تهرانی از پهلوانان پایتخت از پهلوان دیگری درخواست کشتی کرد و او نیز قبول کرد و...

«پهلوان پایتخت» به تهیه کنندگی محمد مهاجر، گویندگی میرطاهر مظلومی، افکتوری نرگس موسی پور و صدابرداری حیدر صفدری، هر روز ساعت ۱۶ از رادیو نمایش پخش می شود.

همچنین رادیو نمایش روز یکشنبه در برنامه زنده رادیویی «گیومه» به موضوع خیرخواهی در زندگی با حضور بابامرادی روانشناس می پردازد. برنامه زنده «گیومه» هر روز به مدت ۲ ساعت از شبکه رادیویی نمایش پخش می شود.

«گیومه» برنامه ای ترکیبی نمایشی با محوریت اطلاع رسانی فرهنگی است که شنبه تا چهارشنبه هرهفته از ساعت ۹ تا ۱۱ به صورت زنده از رادیو نمایش روی موج اف ام، ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز شنیده می شود.