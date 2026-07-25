کارنامه موفق بهمن لیزینگ در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن لیزینگ، این شرکت به ‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های لیزینگ کشور، با ثبت رشد تقریبی ۱۰۰ درصدی فروش خودرو، پرداخت ۲۸۸۰ میلیارد تومان تسهیلات و کسب تندیس شفافیت سازمان بورس، جایگاه خود را به‌ عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت تأمین مالی و ارائه خدمات لیزینگ در ایران تثبیت کرده است.

شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام) یکی از شرکت‌های فعال در حوزه تامین مالی و ارائه خدمات لیزینگ در ایران است که در آذر ماه سال ۱۳۸۱ با سرمایه‌گذاری مستقیم گروه بهمن تاسیس شد. این شرکت دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و به عنوان عضو موثر انجمن ملی شرکت‌های لیزینگ ایران، امکان ارائه تسهیلات لیزینگ در تمامی حوزه‌هایی که در اساسنامه شرکت مجوز فعالیت آن صادر شده است را دارد.

بهمن لیزینگ با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت لیزینگ و توسعه راهکارهای نوین تامین مالی، در مسیر افزایش کارآفرینی، ارتقای رفاه اجتماعی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی فعالیت می‌کند. این شرکت همواره ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران و کسب حداکثر رضایت مشتریان را با تکیه بر کارکنان خلاق و استفاده از فناوری‌های نوین دنبال کرده است.

در حال حاضر، بهمن لیزینگ یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های لیزینگ کشور از نظر سرمایه و فعالیت عملیاتی محسوب می‌شود. تمرکز این مجموعه بر ارائه راهکارهای مالی منعطف و متناسب با نیاز مشتریان، شرایطی را فراهم کرده است تا طیف گسترده‌ای از افراد و سازمان‌ها بتوانند به آسانی به خودروهای مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند.

تامین مالی برای دسترسی آسان‌تر به خودرو توسط بهمن لیزینگ

مهم‌ترین فعالیت بهمن لیزینگ، ارائه خدمات تامین مالی در قالب قراردادهای لیزینگ (اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی) است. این شرکت با فراهم کردن تسهیلات مالی متناسب با نیاز مشتریان، امکان خرید و استفاده از خودرو را برای مشتریان حقیقی و سازمان‌ها فراهم می‌کند. سبد محصولات بهمن لیزینگ شامل محصولات تولیدی گروه بهمن است و مشتریان می‌توانند از طریق این مجموعه برای دریافت خدمات مالی اقدام کنند. همچنین این شرکت متناسب با نیاز و تقاضای مشتریان، عرضه سایر محصولات را نیز در دستور کار قرار داده است.

مجوز فعالیت بهمن لیزینگ محدود به فروش خودرو و محصولات گروه بهمن نیست و کلیه محصولات خودرویی و غیرخودرویی در این شرکت قابلیت عرضه دارد. ارائه راهکارهای مالی منعطف، متناسب‌سازی خدمات با نیاز مشتریان و بهره‌گیری از ظرفیت صنعت لیزینگ، از مهم‌ترین رویکردهای بهمن لیزینگ برای تسهیل دسترسی مشتریان به خودرو محسوب می‌شود.

بهمن لیزینگ، برگزیده شفافیت سازمان بورس

بهمن لیزینگ در ارزیابی سازمان بورس، موفق به دریافت تندیس شفافیت سال مالی ۱۴۰۴ شد. در این دوره ۵۶۰ شرکت مورد ارزیابی قرار گرفتند و بهمن لیزینگ به عنوان یکی از ۱۰ شرکت برتر در حوزه شفافیت اطلاعاتی، حاکمیت شرکتی، تکریم و پاسخ‌گویی به سهامداران برای سال مالی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ معرفی شد. این موفقیت نشان‌دهنده حکمرانی کامل شرکتی، خوش‌حسابی و رویکرد نوآورانه این مجموعه در مسیر افزایش اعتماد و شفافیت بازار است. پیش از این نیز بهمن لیزینگ در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی فعالیت، رتبه اول فرابورس را کسب کرده بود.

مهم‌ترین دستاوردهای بهمن لیزینگ در سال ۱۴۰۴

بهمن لیزینگ در سال ۱۴۰۴ موفقیت‌های قابل توجهی را در حوزه فعالیت عملیاتی و مالی به ثبت رسانده است. از مهم‌ترین دستاوردهای این شرکت می‌توان به دریافت مجوز فعالیت پنج‌ساله از بانک مرکزی اشاره کرد که بلندمدت‌ترین مجوز صادرشده برای شرکت‌های لیزینگ محسوب می‌شود. این شرکت همچنین موفق به کسب امتیاز کامل شفافیت از سازمان بورس و قرار گرفتن در میان ناشران برتر از نظر شفافیت اطلاعاتی شده است. در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۷۴۶ دستگاه خودرو توسط بهمن لیزینگ به فروش رسید که نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین این شرکت در همین دوره موفق به تحقق ۵.۳ همت فروش شده است. کیفیت سود بهمن لیزینگ نیز بهبود قابل توجهی داشته و سود خالص شرکت از ۳۸۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۷۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۸۶ درصدی سود خالص است.

این شرکت در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۸۸۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که معادل حدود ۳۰ درصد از بازار شرکت‌های لیزینگ بورسی بوده است. همچنین بهمن لیزینگ با اختلاف قابل توجه، بالاترین درآمد عملیاتی را در میان شرکت‌های لیزینگ بورسی به ثبت رسانده است.

عملکرد مالی و رضایت سهامداران بهمن لیزینگ

بهمن لیزینگ علاوه بر توسعه فعالیت‌های عملیاتی، توجه ویژه‌ای به ایجاد ارزش برای سهامداران خود داشته است. این شرکت در مجمع سالیانه خود، سود نقدی ۳۵۰ ریالی به ازای هر سهم را تصویب کرد که معادل حدود ۵۰ درصد سود شرکت است. عملکرد مالی، رشد سودآوری، افزایش حجم تسهیلات پرداختی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و توسعه خدمات مالی، بهمن لیزینگ را به یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت لیزینگ کشور تبدیل کرده است.