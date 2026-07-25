به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، چهل و پنجمین یادواره ۲۰ شهید والامقام روستای برنت سوادکوه با حضور حجت‌ الاسلام والمسلمین موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران ، در حسینیه شهدای این روستا برگزار شد.

موسوی مقدم در این مراسم معنوی که با استقبال پرشور خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون و مردم مؤمن منطقه همراه بود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان والامقام کشور و جبهه مقاومت، اظهار کرد: شهیدان برای حفظ و بقای ارزش‌ های اجتماعی و دینی جان خود را فدا کردند و به جایگاه رفیع شهادت نائل آمدند، اما آنچه برای ما بر جای گذاشتند، ضرورت پاسداری از این ارزش‌هاست.

وی با تشبیه ارزش‌های بنیادین به ستون‌های استوار یک بنا که ضامن دوام و بقای جامعه هستند، تصریح کرد: اگر این ستون‌ها دچار تزلزل شوند، حیات معنوی و ارزشی جامعه فرو می‌ریزد، ارزش‌هایی نظیر پرچم، سرود ملی، نظام خانواده، احترام به بزرگترها، حجاب، وطن‌دوستی و شعائر دینی، همگی از جمله این ارزش‌های بنیادی هستند که باید حفظ و مراقبت شوند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به بررسی وصیت‌ نامه‌های شهدا، خاطرنشان کرد: بخش عمده وصیت‌نامه‌های شهدا شامل ده توصیه اولیه است که در صدر آن‌ها، حفظ حجاب، نماز، قرآن و اطاعت از امام قرار دارد، شهدا با جانفشانی خود پیام می‌دهند که این ارزش‌ها را نگه دارید و به نسل آینده منتقل کنید.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با هشدار نسبت به تهاجم فرهنگی دشمن برای تضعیف ارزش‌ها، گفت: دشمنان تحت عناوینی مانند نوگرایی و مدرنیته درصددند هویت، معنویت، اخلاق و حتی آدمیت را از جامعه ما بگیرند، امروز فضای مجازی و شرایط فرهنگی جهان‌ این ارزش‌ها را هدف گرفته است و ما باید با الگوگیری از شهدا، در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کنیم و نگذاریم ارزش‌هایمان را از ما بگیرند.

وی با اشاره به نقش محوری عاشورا و ولایت فقیه در حفظ کیان اسلامی، با استناد به فرمایش امام راحل (ره) که فرمودند؛ تاسوعا و عاشورا را زنده نگه دارید تا کشورتان حفظ شود و نیز ولایت فقیه را حفظ کنید تا کشورتان حفظ شود، تأکید کرد: این ارزش‌ها سرمایه‌های بزرگ انقلاب هستند که باید مانند پرچمی برافراشته باقی بمانند و اگر از ما گرفته شوند، دشمن از در که بیرون رفت، از پنجره وارد خواهد شد.

موسوی مقدم با تسلیت ایام سوگواری ماه صفر، به واقعه عاشورا و صبر و استقامت حضرت زینب (س) اشاره کرد و گفت: راه زینب (س) الگویی برای همه زنان و مردان عالم است که در انتهای هر مبارزه ای، باید برای رسیدن به سرمنزل مقصود، ادامه دهند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد و از درگاه خداوند متعال برای همه شهدا علو درجات و برای خانواده‌های معظم آنان صبر و اجر مسئلت نمود.

در این مراسم عباسعلی رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ حضور داشت.