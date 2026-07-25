کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان تا اواسط هفته جاری، در ساعات اولیه روز صاف و عصر و شب قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش بینی می‌شود.

به گفته وی، از بعد از ظهر روز دوشنبه پنجم مردادماه تا پایان هفته جاری، وزش باد شدید، خیزش گرد و غبار، کاهش دید و افت کیفیت هوا در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان دور از انتظار نیست.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه افزایش می‌یابد، گفت: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

طهماسبی اضافه کرد: آران و بیدگل امروز با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.