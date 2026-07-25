به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، بانک شهر در راستای تسهیل فرآیند دریافت ارز اربعین و ارائه خدمات مورد نیاز زائران، گیشههای ویژه خود را در مرزهای مهران و شلمچه و همچنین ترمینال سلام فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) راهاندازی کرده است.
بر اساس این گزارش، گیشههای بانک شهر در این مبادی خروجی کشور بهصورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات ریالی و بانکی به زائران اربعین هستند و خدمات مربوط به تأمین و پرداخت ارز اربعین نیز در این مراکز ارائه میشود.
همچنین بانک شهر در کنار این گیشههای مستقر در مرزها و فرودگاه، از طریق ۱۱۰ شعبه منتخب خود در سراسر کشور، خدمات مربوط به ارز اربعین و خدمات بانکی مورد نیاز زائران را ارائه میکند تا دسترسی متقاضیان به این خدمات تسهیل شود.
بانک شهر با بهرهگیری از ظرفیت شعب منتخب و تیمهای عملیاتی مستقر در نقاط پرتردد، ارائه خدمات بانکی و ارزی به زائران اربعین را در طول این ایام ادامه خواهد داد.
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