  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

در کنار ۱۱۰ شعبه‌ منتخب در سراسر کشور؛

بانک شهر ارز اربعین زائران را تأمین می‌کند

بانک شهر ارز اربعین زائران را تأمین می‌کند

همزمان با آغاز سفرهای اربعین حسینی، بانک شهر با استقرار گیشه‌های خدمات بانکی در مرزهای مهران، شلمچه و ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی(ره)، ارائه خدمات ارزی و بانکی را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، بانک شهر در راستای تسهیل فرآیند دریافت ارز اربعین و ارائه خدمات مورد نیاز زائران، گیشه‌های ویژه خود را در مرزهای مهران و شلمچه و همچنین ترمینال سلام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) راه‌اندازی کرده است.

بر اساس این گزارش، گیشه‌های بانک شهر در این مبادی خروجی کشور به‌صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات ریالی و بانکی به زائران اربعین هستند و خدمات مربوط به تأمین و پرداخت ارز اربعین نیز در این مراکز ارائه می‌شود.

همچنین بانک شهر در کنار این گیشه‌های مستقر در مرزها و فرودگاه، از طریق ۱۱۰ شعبه منتخب خود در سراسر کشور، خدمات مربوط به ارز اربعین و خدمات بانکی مورد نیاز زائران را ارائه می‌کند تا دسترسی متقاضیان به این خدمات تسهیل شود.

بانک شهر با بهره‌گیری از ظرفیت شعب منتخب و تیم‌های عملیاتی مستقر در نقاط پرتردد، ارائه خدمات بانکی و ارزی به زائران اربعین را در طول این ایام ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6898541

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها