اجرای ۹ طرح پایلوت کشوری ناجا در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمود میرفیضی در دیدار با استاندار جدید با اشاره به ماموریت ها و عملکرد نیروی انتظامی در راستای برقراری نظم و امنیت در جامعه به اجرای طرح های پایلوت کشوری ناجا دراستان مازندران اشاره کرد.

وی تصریح کرد: اجرای ۹ طرح پایلوت از جمله طرح پلیس هوشمند و پلیس همراه ، طرح تجمیع خطوط ۱۱۰، ارتباط سیستمی با دستگاه قضائی، اسکن عکس و... از جمله طرح های موفق ناجا دراستان بوده که برابر اعلام ناجا فرماندهی انتظامی استان مازندران در حوزه عملکرد در رتبه دوم کشور قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان مازندران هدف از اجرای این طرح ها را افزایش سطح رضایتمندی مردم از عملکرد پلیس و ارتقاء امنیت عمومی و احساس امنیت در جامعه برشمرد و افزود: بی شک ارتقای کیفی خدمات انتظامی و افزایش رضایتمندی مردم از عملکرد پلیس نیازمند تعامل و همکاری سازمان ها و دستگاه های اجرایی در بخش های مختلف با پلیس است.