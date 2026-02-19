به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین طهماسبی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی استان یزد با تأکید بر نقش کلیدی هیئتهای اجرایی در برگزاری یک انتخابات سالم اظهار کرد: مردم تمام امور را با دقت رصد میکنند و بر اساس آن تصمیم میگیرند، از این رو تضمین سلامت اتقان فرآیند انتخابات، مهمترین عامل برای جلب مشارکت حداکثری مردم است.
وی با بیان اینکه احراز صلاحیت افراد متعهد، متخصص و کارآمد میتواند مردم را دلگرم کرده و به مشارکت مجاب کند، تصریح کرد: تایید صلاحیت بیدقت و فرض بر صالح بودن همه ثبت نام کنندگان باعث کاهش اعتماد عمومی میشود و تکثر بیش از حد کاندیداها اهمیت جایگاه شوراها در ذهن مردم را کمرنگ کرده ومیتواند اثر معکوس بر مشارکت داشته باشد ضمن اینکه تکثر بیش از سبب تفرق آرا و کاهش شدید پشتوانه مردمی منتخبین میشود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به رابطه سینوسی و دوگانه تکثر نامزدها و مشارکت مردمی گفت: تکثر کاندیداها الزاما رابطه مثبت و افزایشی با مشارکت ندارد و حتی شاید نتیجه معکوس در کاهش اراده مشارکت مردم داشته باشد؛ مردم وقتی احساس کنند افراد کارآمد در انتخابات نامزد شدهاند، میل و اراده بیشتری برای حضور خواهند داشت و در مقابل اگر احساس کنند هر کسی میتواند کاندیدا شده و با رای کمتر از 5 تا 10 درصد مردم شهر عضو شورا شود، اهمیت شورا در ذهنشان کاهش یافته و انگیزه مشارکت را از دست میدهند.
طهماسبی ضمن تاکید مجدد، خاطرنشان کرد: کثرت کاندیداها حتی میتواند اعتبار شورای منتخب را نیز پایین بیاورد، چراکه با پخش شدن آراء بین تعداد زیاد کاندیداها، عملاً اعضای منتخب نیز با آرای بالایی به شورا وارد نمیشوند.
وی با بیان اینکه اداره امور نیازمند حضور افراد امین، مدیر، متعهد و متخصص است، افزود: این مهم با دقت هیئتهای اجرایی در تایید و احراز صلاحیت کاندیداها محقق میشود و روزهای آتی تا موعد برگزاری انتخابات، روزهای حساسی از حیث رسالت هیئتهای اجرایی است که با مسئولیت سنگینی باید سلامت، امنیت و کیفیت انتخابات را تضمین کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضا برای برخورد با تخلفات انتخاباتی گفت: دستگاه قضایی در قبال هیچ تخلف و جرمی اغماض نمیکند طبعا محرز شود هیئتهای اجرایی نیز در انجام وظایف خود غفلت کردهاند، برای وظیفه دارد در صیانت از حقوق مردم وارد عمل شود.
طهماسبی در پایان بر دقت در امضای صورتجلسات تأکید کرد و گفت: اعضای هیئتهای اجرایی و سایر ارکان آن و دارای مسئولیت در روند اجرای انتخابات باید با دقت بر تنظیم و امضای صورتجلسات اشراف داشته باشند، چراکه حضور و امضای آنان مسئولیت کامل مصوبات و دفاع از تشخیصها را در پی دارد.
